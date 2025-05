Sognando Ballando, Raimondo Todaro torna da Milly Carlucci: l’annuncio ufficiale. E Mariotto nega il flop Ospite nel salotto de La Volta Buona, lo stilista non ha fatto che tessere le lodi del nuovo programma Rai. Ma i numeri, per ora, raccontano decisamente un'altra storia.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Sognando Ballando con le Stelle si avvia alla conclusione. E (almeno per ora) i risultati in termini di ascolti non sono esattamente ‘esaltanti’. Lo spin-off di Ballando, infatti, non ha fatto che oscillare tra 14 e il 16% di share. Ma a quanto pare il giurato Guillermo Mariotto, ospite oggi nel salotto de La Volta Buona, non sembra scosso da questi numeri. Anzi. Stando alle sue ultime dichiarazioni Sognando Ballando sarebbe un esperimento più che riuscito. Quanto al finale, è stata Rossella Erra (anche lei presente dalla Balivo) a confermare la presenza di un ex di tutto rispetto venerdì prossimo: Raimondo Todaro. Ecco di seguito i dettagli.

Mariotto nega il flop di Sognando Ballando

"Ci siamo davvero divertiti sul serio", ha sentenziato lo stilista Guillermo Mariotto, presente oggi a La Volta Buona su Rai 1. Il giurato dello show di Milly Carlucci è tornato in auge nonostante i dissidi sorti nell’ultima stagione del dance show. Si era assentato senza preavviso, in diretta, lasciano Milly con il cerino in mano. Ma a quanto pare Mariotto ha ricevuto il perdono. E forse è per gratitudine, o magari per innato ottimismo, che nel salotto di Caterina Balivo Guillermo si è ‘sperticato’ per tessere lodi di Sognando Ballando. Lo spin-off che tra poco chiuderà i battenti (con numeri per la verità non ottimi).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"C’è qualcosa di speciale in questo format", ha proseguito Mariotto, "secondo me sta funzionando molto bene. Era il collaudo di un esperimento. Ce ne siamo accorti all’inizio, vediamo come va. Subito la gente prende posizione, si schierano, ora c’è tutto un via vai per sapere cosa succede".

L’annuncio di Rossella Erra su Raimondo Todaro

A seguire, dopo l’endorsement al miele di Guillermo, è stata la giurata del popolo Rossella Erra a prendere la parola. E ha annunciato l’arrivo, in finale a Sognando Ballando, di un ex Amici che è transitato anche da Ballando (con risultati eccezionali). "Venerdì Sera torna Raimondo Todaro. Ci sarà lui, Samanta Togni, altri", ha spiegato la Erra, "perché ci saranno i balli dei maestri. Lui è stata una colonna portante del programma, credo che abbia vinto cinque volte. E venerdì sera tornerà".

Si spera allora che venerdì lo share faccia un regalo allo show di Milly Carlucci. Un balzo finale per dare la spinta giusta in vista della nuova stagione al via a settembre. La prima puntata si era fermata a 2,4 milioni di spettatori (16,7% di share). Mentre la seconda e la terza avevano fatto registrare rispettivamente il 15,4 % e il 14,2% di share. Un 18% adesso non sarebbe male.

Potrebbe interessarti anche