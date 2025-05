Sognando Ballando con le Stelle, Lucarelli lancia frecciata a Bruganelli: "Chiesto un risarcimento". Poi Smith gela Mariotto Nella prima puntata di Sognando Ballando con le Stelle non mancano le prime scintille tra Smith e Mariotto e una bordata di Lucarelli a Bruganelli: ecco quale

Al via la prima puntata di Sognando Ballando con le stelle, con Milly Carlucci anche alla guida di quella che vuole essere una festa per celebrare i venti anni dalla prima edizione dello show. Anche lo spin-off vede in giuria Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, che devono valutare le performance di 10 ballerini professionisti, uno dei quali entrerà a far parte del cast di Ballando con le Stelle dal prossimo ottobre. Durante la serata, non mancano fin da subito dei momenti ‘caldi’, perlopiù dovuti ai commenti di Mariotto, che porta anche Carolyn Smith ad alzare la voce, e a una frecciata di Lucarelli contro Sonia Bruganelli. Ecco cosa è successo durante la puntata.

Sognando Ballando con le Stelle: Lucarelli lancia una frecciata a Bruganelli

Dopo le numerose polemiche tra le due nel corso della stagione precedente, Selvaggia Lucarelli torna a lanciare frecciate contro Sonia Bruganelli, ex compagna di ballo di Carlo Aloia. Tutto succede quando a ballare sul palco sono il maestro e Vanessa, una bomba atomica che di grinta ne ha da vendere e dice di "saper tirare fuori il meglio" dai suoi compagni di danza, che siano professionisti o vip alle prime armi. Una volta arrivato il turno della Lucarelli di valutare la loro performance, la giudice si rivolge direttamente ad Aloia: "Carlo, hai una che è simpatica e che balla. Secondo me, dopo la stagione con la Bruganelli hai chiesto un risarcimento", e poi si chiede se la ballerina, al fianco di qualcuno di inesperto, "Saprà giocare in sottrazione".

Insomma, la frecciatina non è passata inosservata, nemmeno sui social media: "Selvaggia e Mariotto simpatici come sempre. Lei con l’ossessione per la Bruganelli, lui che per distinguersi vota no", "Pronto al botta e risposta su questo dissing sul divano di Caterina Balivo", "Selvaggia e la frecciatina alla Bruga, quanto mancano le loro interazioni", "Sulla bordata alla Bruganelli ci avrei scommesso la casa…", "Selvaggia come sempre a parlare della bruganelli mi piace".

Carolyn Smith asfalta Mariotto a Sognando Ballando con le Stelle

Oltre alla bordata di Lucarelli contro Bruganelli, a Sognando Ballando con le Stelle non manca Carolyn Smith che asfalta Guillermo Mariotto dopo avergli sentito dire "Quella coreografia l’ho vista mille volte, non avere rischiato in niente", una volta terminata la performance di Yuri e Alessandra Tripoli. A questo punto la Smith prende la parola e gela il collega: "Basta con la frase ‘abbiamo già visto’, forse è perché non hai mai guardato prima. Pure i vestiti sono sempre gli stessi. La danza è la danza, ci vuole rispetto". Poi, interrotta da Mariotto che dice "Ma dai, il vecchio è vecchio", lo zittisce: "Sto parlando io!"

