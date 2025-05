Todaro si riprende (Sognando) Ballando con le Stelle: la ‘fuga’ ad Amici e lo scontro con Alessandra Celentano A quasi cinque anni dall’addio il ballerino tornerà alla corte di Milly Carlucci nella puntata di stasera (dopo la mancata conferma di Maria De Filippi)

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Raimondo Todaro torna a Ballando con le Stelle. Il ballerino e coreografo catanese, infatti sarà ospite della quarta e ultima puntata di oggi venerdì 30 maggio 2025 dello spin-off Sognando Ballando con le Stelle, in onda in prima serata su Rai 1. Todaro tornerà alla corte di Milly Carlucci a quasi cinque anni dal suo addio al programma per sbarcare ad Amici dove, tuttavia, lo scorso anno non è stato confermato tra gli insegnanti. Scopriamo tutti i dettagli.

Raimondo Todaro, da Ballando ad Amici (e viceversa): la storia

Correva il novembre del 2020 e Raimondo Todaro, maestro di Ballando con le Stelle in gara con Elisa Isoardi, si classificava ai piedi del podio della 15esima edizione dello show di Milly Carlucci. Poco più tardi il ballerino e coreografo siciliano classe 1987 avrebbe dato l’addio al programma per approdare ad Amici, dove entrò come insegnante di danza e rimase per tre edizioni. Lo scorso anno, però, Todaro ha lasciato anche il talent show di Canale 5: inizialmente si era parlato con la conduttrice e padrona di casa Maria De Filippi (a causa di un botta e risposta tagliato nella messa in onda di una puntata del Serale), poi emersero dei retroscena legati ad alcune tensioni con i colleghi e in particolare modo con Alessandra Celentano, protagonista di vari battibecchi col ballerino.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Questa sera – come anticipato – Raimondo Todaro farà il percorso inverso e tornerà a Ballando, seppure come ospite della finalissima dello spin-off Sognando Ballando con le Stelle. A quasi cinque anni dal suo addio, infatti, Todaro sarà presente alla finale che eleggerà il nuovo ballerino professionista che entrerà nel cast della prossima edizione di Ballando.

Il futuro di Todaro tra Milly Carlucci e Maria De Filippi

Il vincitore di Sognando Ballando con le stelle – come detto – sarà un nuovo ballerino del cast di Ballando, ruolo al quale (secondo alcune voci) stava mirando anche lo stesso Raimondo Todaro. Le ultime indiscrezioni, però, parlano soprattutto di un suo potenziale ritorno ad Amici. Dopo le tensioni coi colleghi, infatti, il ballerino è rimasto in ottimi rapporti con Maria De Filippi (che provò anche a convincerlo a restare) e non è da escludere che possa prendere il posto di Deborah Lettieri, pronta a lasciare il talent dopo un solo anno. In corsa, tuttavia, ci sarebbero anche Angelo Madonia e Andreas Müller.

Potrebbe interessarti anche