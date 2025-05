Rai, Massimiliano Ossini sposta la sveglia: la rivoluzione (amarcord) di UnoMattina I riconfermati Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla torneranno a condurre Unomattina che prenderà spunto dal passato per la sua nuova stagione televisiva.

Federica Massari Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista nata nella città di Parthenope, si definisce "madriletana". Da anni scrive (per un numero imprecisato di testate) di spettacoli e musica, TV e calcio.

Fonte: RaiPlay

CONDIVIDI

Ritorno al passato per Unomattina che tornerebbe alla sua antica versione, partendo dalla mattina presto alle 6:40 e proseguendo fino alle 10:00. I conduttori confermati sono Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla.

Unomattina torna alle origini

La prima edizione di Unomattina è stata mandata in onda il 22 dicembre del 1986 alle 7:20 in punto. All’epoca la trasmissione aveva alla guida Elisabetta Gardini per la Rete 1 e Piero Badaloni per il Tg1. Questa divisione era dovuta al fatto che il programma nacque in collaborazione tra la Rete e il telegiornale. Fu tra le primissime trasmissioni nate tra due strutture diverse della tv pubblica. Il mattino televisivo però non è nato con Unomattina ma è stato inaugurato da Buongiorno Italia nel 1981 su Canale 5. Tuttavia la trasmissione della Rai ha dominato con gli ascolti poi con il passare degli anni con il calo dei telespettatori è stata divisa. Il telegiornale di Rai 1 ha mandato in onda il suo Tg1 mattina tra le 6:30 e le 8:30 e la direzione dell’intrattenimento day time ha trasmesso Unomattina dalle 8:30 alle dieci fino a mandare poi in onda Storie italiane.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Da settembre si torna quindi alle origini, infatti sarà ripristinato l’Unomattina originale come contenitore unico che inizierà di nuovo alle 6:40 e finirà alle dieci. A organizzarla sarà la direzione dell’intrattenimento day time in collaborazione con il Tg1. Una versione presa dal passato ma con elementi del presente, con novità e sorprese per l’affezionato e mattiniero pubblico del piccolo schermo Rai. La nuova formula si sta pianificando proprio in queste ultime settimane che precedono la presentazione dei nuovi palinsesti dell’azienda di viale Mazzini. Visto che poi, "squadra che vince non si cambia", i conduttori riconfermati per il terzo anno consecutivo sono Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla. Il prossimo venerdì 30 maggio i due presentatori chiuderanno l’edizione attuale del programma per concludere la stagione 2024/2025 per poi riprendere in mano le redini della stessa trasmissione già a settembre con questa nuova versione amarcord. Un tuffo nel passato che di sicuro piacerà al pubblico di Rai 1, soprattutto a chi è più in là con gli anni e ricorda con piacere la prima stagione del 1986.

I programmi di Rai 1 che ripartono a settembre

Inoltre tornerà a settembre anche la nuova stagione (la terza) di La volta buona di Caterina Balivo che concluderà questa attuale edizione il prossimo 27 giugno. Riprenderà anche Il paradiso delle signore, le cui riprese sono iniziate il 26 maggio, e a seguire anche La vita in diretta di Alberto Matano.

Potrebbe interessarti anche