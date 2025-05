Amici, il toto-prof impazza: Angelo Madonia, Raimondo Todaro, Andreas Müller. Chi entra nel cast Con Deborah Lettieri data come uscente si aprono nuovi scenari per la 25esima edizione del talent show di Maria De Filippi: tutte le ipotesi e chi arriva

È passata poco più di una settimana dalla finalissima di Amici 24, ma per gli appassionanti è già partito il ‘toto-prof.’ della prossima edizione. Con il presunto addio di Deborah Lettieri, infatti, nel talent show di Maria De Filippi si aprirebbe una posizione a dir poco interessante nel cast del programma. Chi arriverà? Stando alle ultime voci, non mancano ipotesi suggestive, da novità assolute a clamorosi ritorni. Scopriamo tutti i dettagli e analizziamo la situazione.

Amici 25, il toto-prof. e tutti i nomi in corsa: da Madonia a Todaro

La 24esima edizione di Amici (che ha visto il trionfo di Daniele Doria) è andata in archivio e per Maria De Filippi è già tempo di guardare al futuro, a partire dal cast della prossima stagione. Secondo alcuni rumor sempre più insistenti, infatti, Deborah Lettieri potrebbe lasciare il programma dopo appena un anno da insegnante di danza jazz e contemporanea. Le sue parole prima della finale ("Ogni viaggio ha un inizio e una fine") hanno alimentato più di qualche dubbio sulla sua conferma e il suo eventuale addio – come anticipato – è destinato ad aprire scenari interessanti per la scuola di Maria De Filippi e il suo corpo docenti.

L’ipotesi più suggestiva porta al nome di Angelo Madonia. Stando ad alcune indiscrezioni l’ex ballerino di Ballando con le Stelle sarebbe infatti pronto a una nuova avventura in Mediaset dopo il burrascoso addio allo show di Milly Carlucci dello scorso anno. Il compagno di Sonia Bruganelli sarebbe addirittura in pole secondo alcuni e, visto la sua caratura, si candiderebbe a diventare anche un volto importante di Amici.

Non è da escludere neanche un clamoroso ritorno di Raimondo Todaro. Il ballerino e coreografo catanese ha lasciato il talent show di Maria De Filippi lo scorso anno a causa delle tensioni con la collega Alessandra Celentano, ma sarebbe rimasto in ottimi rapporti con la conduttrice e padrona di casa (che infatti provò a convincerlo a rimanere). Todaro godrebbe inoltre del ‘bonus’ esperienza, dal momento che conosce già l’ambiente di Amici grazie alle sue recenti partecipazioni.

La terza opzione come nuovo maestro di danza ad Amici 25 sarebbe Andreas Müller. Il vincitore della 16esima edizione del talent è tornato alla corte di Maria De Filippi nel 2017 come ballerino professionista per soli due mesi e ha poi preso parte alla prima edizione di Amici Celebrities, ma nel 2020 ha chiuso la collaborazione col programma. Pochi giorni fa, tuttavia, è stato lo stesso ballerino classe 1996 e compagno di Veronica Peparini ad autocandidarsi per fare ritorno ad Amici: "Oggi tornerei a lavorare ad Amici. È il programma che nel nostro Paese, a livello di danza, offre più di qualsiasi altro format. Poi è un contesto che conosco già e sicuramente un giorno mi piacerebbe tornare lì" ha raccontato Andreas al magazine Nuovo Tv. Per quanto riguarda gli altri professori, invece, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano restano intoccabili, mentre manca ancora la conferma di Emanuel Lo.

