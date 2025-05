Sognando Ballando con le Stelle, Francesco Totti 'firma' il contratto ma i social vogliono Ilary Blasi: "Si merita lei" Nella puntata del 16 maggio, Francesco Totti è l'ospite speciale e Milly Carlucci cerca di convincerlo a diventare un ballerino, ma i social non sono d'accordo

Nella seconda puntata di Sognando Ballando con le Stelle, condotta da Milly Carlucci in seconda serata su Rai Uno venerdì 16 maggio, protagonista indiscusso del programma è Francesco Totti. L’ex capitano della Roma non balla, si limita a guardare i video dei suoi ex colleghi e commentare le loro performance a Ballando con le Stelle, come richiesto dalla conduttrice, e poi viene preso in contropiede con una proposta che evidentemente sperava di non ricevere mai.

Francesco Totti a Sognando Ballando con le Stelle: sarà un concorrente?

Quando Francesco Totti entra in scena al fianco di Milly Carlucci, ha gli occhi rossi per l’emozione, un aspetto che notano tutti i telespettatori sui social, e sembra provare un forte disagio, ma il pubblico è talmente felice di averlo lì che lo acclama per diversi minuti. Poi Milly Carlucci ne approfitta per lanciargli una frecciatina: "Sono anni e anni che ti prego, ma mi hai sempre detto di no", e l’ex capitano, dopo aver confermato, sottolinea: "Ti ho detto di no per certi motivi, ero impegnato". Non si sbilancia molto, anche se l’ipotesi più plausibile è che si riferisca alle numerose diatribe legali con Ilary Blasi, della quale preferisce non parlare.

Poi arriva la domanda tanto attesa dal pubblico social che, tra video di ex calciatori a Ballando e alcune parole mirate della conduttrice ("Anche tu sei eccezionale!"), aveva già capito che quella di Milly Carlucci è "un’opera di convincimento". Infatti, gli chiede: "Come te la cavi col ballo?", e Totti, scherzando, risponde: "Apposta non sono mai venuto". Non mancano quesiti inerenti al calcio: "Quanto saresti andato avanti fisicamente?", gli chiedono. Totti risponde: "C’è un inizio e una fine, ma un altro paio di anni me li sarei fatti volentieri". Alberto Matano invece cerca di sondare il terreno per una possibile sua partecipazione a Ballando il prossimo autunno: "Cosa ti frena dal calcare questa pista?". L’ex calciatore, in tutta sincerità, spiega di non essere capace a ballare e di vergognarsi a farlo in quanto è molto timido, ma poi aggiunge: "Nella vita mai dire mai". Matano prova a saperne di più anche della sua vita privata, ma Totti dice soltanto che è "un momento stupendo della mia vita, sto bene".

Ad un certo punto sale sul palco Paolo Belli che chiede a Francesco Totti: "Me lo fai un autografo? Io casualmente ho scritto ‘Io Francesco Totti parteciperò alla prossima edizione di Ballando’" Il pubblico, sentendo queste parole, lo invita caldamente a firmare il foglio, e il Capitano accetta, ma spiazza tutti svelando che "In realtà, non è la mia firma questa". Allora Belli gli propone di diventare almeno il "ballerino per una notte" del programma, ma Totti ribatte: "Io alle 20:30 sto a letto". Insomma, non è chiaro se il campione parteciperà alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, ma una ‘firma’ c’è e lui stesso ha detto che "nella vita mai dire mai".

Le reazioni sui social

Non mancano i commenti sui social, ma un paio in particolare attirano l’attenzione, perché alcuni utenti vorrebbero vedere a Ballando con le Stelle l’ex moglie Ilary Blasi al posto di Francesco Totti: "Ballando si merita Ilary", "Io vorrei Ilary sinceramente". C’è anche chi pensa che presto vedremo su quel palco la figlia della coppia: "A quanto è quotata Chanel Totti concorrente di Ballando?", mentre qualcun altro torna alla faccenda dei Rolex rubati: "Ma Totti mette le mani in tasca per non far vedere il Rolex?"

