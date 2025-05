Federica Pellegrini, la confessione choc del marito Matteo Giunta (con stoccata a Sinner e Ceccon) Il compagno dell'atleta è stato ospite oggi nel salotto de La Volta Buona. Dove ha difeso la Divina dopo le polemiche legate al caso Sinner. E poi si è commosso.

Ha difeso Federica Pellegrini nella querelle con Ceccon. E oggi, ospite a La Volta Buona, il marito della nuotatrice Matteo Giunta è tornato volentieri sulla questione. Confessando un certo rammarico per essere intervenuto, all’epoca, via social. Mentre non sono mancati i riferimenti alla recente polemica legata al caso doping di Sinner. Anche in questo caso, Giunta ha chiaramente lanciato una stoccata sia al tennista (ma indirettamente) che a Filippo Volandri, ‘reo’ di aver attaccato la Pellegrini. Vediamo tutti i particolari dell’intervista a Matteo Giunta qui sotto.

Federica Pellegrini, la confessione di Matteo Giunta a La Volta Buona

"Cosa rappresenta per me Federica Pellegrini? Niente. Non è mai venuta a dirmi una parola. Si fa i fatti suoi, e io mi faccio i fatti miei". Queste le parole con cui Thomas Ceccon, fenomeno del nuoto, aveva attaccato la collega Federica Pellegrini quasi un anno fa. Poi erano seguite polemiche a non finire, fomentate (anche) dall’intervento social di Matteo Giunta in difesa della moglie. Oggi l’allenatore di nuoto è stato ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona. Ed è tornato, con un certo rammarico, sulla vicenda Ceccon-Pellegrini.

"Ho visto Fede accusare un po’ il colpo", ha detto Giunta, "non se lo aspettava e io ho detto ‘guarda magari sono quelle interviste in cui le parole vengono travisate’". E ancora: "Mi aspettavo un messaggio da parte di lui, come fatto da Federica in passato per complimentarsi ma non c’è stato questo e a quel punto diciamo che mi si è chiusa un po’ la vena". Insomma, Matteo è intervenuto per difendere la Pellegrini, cosa che col senno di poi avrebbe evitato volentieri. "Mi sono pentito, i social sono una grande opportunità ma sono anche un’arma a doppio taglio e certe questioni non vanno risolte sui social ma direttamente", ha chiosato.

Il commento di Matteo Giunta su Sinner e Volandri

Imparata la lezione, Giunta ha deciso di non intervenire in prima persona dopo le polemiche legate al caso Sinner. "Non ho rilasciato nessuna dichiarazione perché vengono mal interpretate. Più cerchi di dire una cosa e più viene fraintesa", ha detto il marito di Federica. Che non ha risparmiato una frecciata anche Filippo Volandri, intervenuto a suo tempo per rispondere (con decisione) ai commenti della Pellegrini. "Il discorso del doping è un argomento sensibile", è stata la spiegazione di Giunta, "per noi che lavoriamo nello sport da sempre, per noi c’è sempre stata tolleranza zero e quando succedono queste cose è giusto che l’antidoping sia rigido. Anche Volandri lo sa, è stato squalificato tre mesi. Secondo me dovremmo tutti misurare molto le parole".

La commozione di Matteo Giunta per Federica Pellegrini

Infine, non sono mancati momenti di vera commozione in studio dalla Balivo. Perché Matteo Giunta, oltre a rifilare stoccate varie, ha parlato del grande amore che lo lega a Federica Pellegrini. E nel farlo si è decisamente commosso. "Un giorno incredibile", ha detto ricordando il matrimonio a Venezia nel 2022, "quando il padre mi ha consegnato la mano di Fede io ero morto. Però poi mi sono ripreso, è stato un giorno bellissimo".

