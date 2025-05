Sognando Ballando con le Stelle, le pagelle: Bianca Guaccero meravigliosa (7), Milly Carlucci e l'errore con Wanda Nara (5) Nella puntata finale di Sognando Ballando, vinta da Chiquito con Wanda Nara, tante esibizioni belle e qualche delusione, ma anche un errore di Milly: le pagelle

Quanti vip per la finale di Sognando Ballando con le Stelle: l’ultima puntata condotta da Milly Carlucci su Rai Uno venerdì 30 maggio 2025 ha visto esibirsi con gli aspiranti maestri dello show originale Wanda Nara, che si commuove quando vede una clip di Ballando con la sua famiglia presente (in questa occasione ricorda anche il divorzio da Icardi dicendo che ora la composizione della famiglia è cambiata, ovvero lei e i suoi figli e svela che l’ex marito si è tenuto la coppa vinta nel talent), Francesco Paolantoni, Gabriel Garko, Federica Pellegrini, Bianca Guaccero e Federica Nargi, tra gli altri. A vincere un posto nel format vero e proprio, che partirà il prossimo ottobre, è Chiquito, ma pure altri professionisti avrebbero meritato un ruolo all’interno dello show. Ecco le nostre pagelle (personalissime) di Sognando Ballando con le Stelle del 30 maggio 2025.

Sognando Ballando con le Stelle, puntata 30 maggio 2025: le pagelle

Hugo e Federica Nargi esplosivi, voto 9: un altro maestro meritevole di entrare a Ballando è certamente Hugo, un giovane che riesce a portare sul palco allegria, divertimento e ritmo senza troppa fatica e senza perdere mai di vista la sua compagna, una straordinaria Federica Nargi, così vulcanica e brava sul palco da ipnotizzare. Una coppia che brilla sul palco come poche altre, anche merito della complicità tra i due. Ora possiamo confermarlo: altro che terzo posto! La Nargi, che di grinta e talento ne ha da vendere, meritava il primo posto nell’ultima edizione dello show. A noi è piaciuta più di Bianca Guaccero.

Samanta Togni e Raimondo Todaro meglio di Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, voto 8: nonostante l’esibizione a 4 duri poco, è certo che a brillare sulla pista sono Togni e Todaro, in particolare quest’ultimo perché si muove con una tale sicurezza e tecnica che diventa anche difficile distogliere lo sguardo dal professionista. La sintonia tra i due è comunque più forte di quella tra Di Pasquale e Di Vaira, ma ciò non significa che anche questi ultimi non siano bravi: lei non ha perso lo smalto, anzi è meravigliosa in scena. Troviamo un po’ legnoso Simone, ma forse è solo una nostra impressione, visto che al suo fianco c’è Todaro che fa scintille.

Selvaggia Lucarelli e l’osservazione (giusta) su Valentina (in coppia con Paolantoni), voto 8: se è vero che la Lucarelli ha la tendenza a criticare tutti (o quasi), è anche vero che spesse volte ci prende in pieno, notando particolari che ci vedono d’accordo con lei. Per esempio, quando dice a Valentina: "Paolantoni ha detto: ‘Facciamo in modo che la statura piccola sia l’ultimo dei problemi’. Lui si è perso sul palco, tu sei andata dritta per la tua strada e te ne sei fregata del resto, ma il dovere del maestro è aiutare". Ecco, noi la pensiamo come lei, perché i due sul palco, al di là della performance divertente, sembrano ballare due danze completamente diverse: lei energica e – va detto – bravissima, lui in un mondo tutto suo fatto di facce buffe e mosse a caso. La ballerina spiega che voleva andare a tempo, ma, alla fine, ciò che deve fare un maestro è guidare il suo ‘allievo’, e questo non si vede in diretta. Un altro esempio è quando dice che il ballerino Mario è stato oscurato da Bianca Guaccero, sua compagna nella finale, perché è effettivamente così, anche se poi è quello che la giuria dovrebbe ricercare, un professionista che sappia valorizzare il vip, e la regina del ballo qui è proprio la vincitrice della scorsa edizione di Ballando. E ancora il commento su Aly-z, che espone il suo punto di vista in merito alle critiche e viene ‘messa a posto’ da Carolyn Smith ("Sei fuori posto") e Fabio Canino, ma la Lucarelli ricorda che i maestri hanno il diritto di difendere i propri vip.

Francesco Paolantoni balla il Charleston ed è spettacolo, voto 7: lo vediamo ballare insieme a Valentina e ci divertiamo molto, merito soprattutto di Paolantoni che decide di perdersi sulla pista buttandola totalmente in caciara, tanto che gli si spaccano i pantaloni da sopra a sotto durante la performance e anche questo incidente diventa parte integrante dello spettacolo, quando lui mostra il lato b girando per lo studio. I due non sono ben assortiti sul palco, ma intanto le risate non mancano. Poco? Per noi no. L’attore comico, tra l’altro, essendo consapevole delle sue mancanze nel ballo, ammette che Valentina sarebbe da premiare anche solo per il fatto di essere stata abbinata a lui e questa onestà è tutta da apprezzare. Immancabile poi una battuta ad hoc: "Intanto sono felice di essere arrivato in finale!"

Bianca Guaccero reagisce con eleganza ai ‘no’, voto 7: meraviglioso il tango che porta in scena con Mario, ma noi la premiamo per la sua reazione composta e divertente ai ‘no’ di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, che già nell’edizione originale non hanno perso occasione di criticarla. Ai due giudizi negativi lei, col sorriso, commenta: "Coerenza, è coerenza!" Poi, essendoci a fine ballo un incontro più ravvicinato con il suo maestro, la Guaccero, riferendosi a Giovanni Pernice (ora a Londra), tranquillizza tutti: "Abbiamo avuto l’autorizzazione".

L’errore di Milly Carlucci con Wanda Nara e Chiquito, voto 5: tanti ospiti di spicco nella finale di Sognano Ballando con le Stelle, però non comprendiamo la scelta di chiamare Wanda Nara, impegnata a Milano e per questo impossibilitata ad arrivare in anticipo a Roma, quando avrebbe potuto rivolgersi ad altri ex concorrenti del format originale residenti, magari, nella Capitale. In diretta, Selvaggia Lucarelli alza un polverone perché dice che la Nara poteva fare qualcosa in più per aiutare il ballerino, per esempio dirigersi subito negli studi per le prove una volta arrivata (è dovuto andare lui da lei in un primo momento), visto che era già in difficoltà per il poco tempo che avevano a disposizione. Che poi la Lucarelli non ha torto e fa bene, anche se i modi sono discutibili, a ricordare alla Nara che per partecipare alla finale l’hanno pagata quando quest’ultima dice che è partita apposta dall’Argentina per essere lì. Diciamo che Wanda poteva organizzare meglio la sua permanenza in Italia ed essere più rispettosa verso il compagno di ballo, però crediamo che parte della responsabilità sia della conduttrice che non ha saputo gestire la situazione e correre ai ripari per tempo. Che poi bastava rivolgersi altrove sin dall’inizio ed evitare di far arrivare qualcuno dall’Argentina per una serata.

Gabriel Garko e Janiya non convincono (insieme), voto 5: per quanto lei sia bravissima, l’esibizione in sé non colpisce sia per la coreografia di tango argentino in quanto basica, senza guizzi particolari, sia per la performance di Gabriel Garko, che sembra faticare a tenere il tempo.

Chiquito e Wanda Nara deludono le aspettative, voto 4: sulle doti del ballerino non c’è nulla da dire, bravo è bravo ed è dall’inizio del programma che lo dimostra. Il problema sta nella performance che manca di armonia e finisce con Chiquito che si prende tutta la scena, anche a causa di Wanda Nara, vincitrice di un’edizione dello show originale, che non da il meglio di sé sul campo: non ha ritmo e infatti nell’insieme si nota molto: lui dinamico, lei lenta nei movimenti, quasi come se avesse perso la sua leggerezza. Vero è anche che hanno avuto pochissimo tempo per provare, però il risultato, a nostro avviso, è davvero deludente.

La giuria infastidita dalla vena polemica di alcuni maestri, voto 4: questa sera la pensiamo come Selvaggia Lucarelli, l’unica a ricordare che i professionisti possono replicare alle critiche perché è anche da questo che si capisce se il maestro è proprio quello giusto. Primi su tutti Carolyn Smith e Fabio Canino (ma pure Mariotto non è da meno), che ribadiscono a Mario di essere meno polemico (lo stesso fa Zazzaroni). Una situazione simile la riviviamo con Ali-z. Ma se il ballerini non possono nemmeno commentare i giudizi, cosa dovrebbero fare? Si impara anche dal confronto. Un conto è alzare i toni, un altro è esporre con garbo il proprio pensiero, che è quello che fanno i professionisti in gara. Anche Mario si è ridimensionato, quindi tutte queste critiche per l’atteggiamento non riusciamo a comprenderle.

