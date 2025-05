Milly Carlucci ‘sbatte’ su Romina Power: il retroscena inedito (e le strane parole sul flop di Sognando Ballando) La storica padrona di casa dello show di Rai1 sta già mettendo a punto il cast della prossima edizione con un sogno preciso: ingaggiare l’ex moglie di Al Bano.

Mentre l’avventura di Sognando… Ballando continua, con la finale che andrà in onda venerdì 30 maggio, l’iconica Milly Carlucci è già all’opera per mettere a punto il cast della prossima edizione di Ballando con le stelle prevista in autunno. In particolare, ci sarebbe un nome su tutti che Milly starebbe corteggiando ormai da diverso tempo: Romina Power. Dalle ultime indiscrezioni fornite dal noto settimanale Oggi, la cantante starebbe opponendo una certa resistenza alla sua partecipazione. Il motivo? Scopriamolo.

Ballando, Milly vuole Romina Power: la richiesta della cantante spiazza

Ebbene sì, tra i nomi più desiderati da Milly Carlucci per il suo storico Ballando con le stelle troviamo proprio Romina Power. A svelare un particolare retroscena sulle trattative è stato però il noto settimanale Oggi, il quale ha affermato: "L’ex signora Carrisi sembra particolarmente difficile da convincere. La ragione? Il budget. Si sussurra che il cachet per arruolare la Power sia troppo alto e decisamente fuori portata. Ma c’è chi giura che Milly, intenzionata al dicto di Sognando… Ballando, ritornerà a corteggiare la ritrosa Romina cercando un punto di incontro economico. E così chi vivrà vedrà".

Ecco svelato l’arcano: la tenace Milly starebbe corteggiando Romina Power da ormai diverso tempo, ma le trattative non sarebbero state ancora concluse proprio a causa di una richiesta di cachet davvero troppo esosa da parte della cantante. Non rimane allora che capire quanto Milly sia disposta a offrire pur di avere un volto desiderato da anni. Riusciranno a trovare un compromesso? Staremo a vedere.

Sognando Ballando, Milly Carlucci rivela: "Con questo programma abbiamo fatto un miracolo"

Nel frattempo, a poche ore dalla finale di Sognando… Ballando, Milly Carlucci si è raccontata al Corriere della Sera mostrando tutta la sua soddisfazione. "Volevamo dare visibilità a un processo che di solito resta dietro le quinte, raccontando le storie di impegno e sacrificio che sempre ci sono dietro chi decide di dedicare la vita al ballo. Viviamo nella società del successo immediato, quello che viene suggerito dai social; per questo trovavamo interessante insegnare che il successo arriva però anche attraverso il duro lavoro", ha detto la padrona di casa.

Questo ricordando che gli ascolti di Sognando… Ballando non hanno però dato i risultati sperati, segnando numeri discreti ma non ottimi. In altre parole, bene ma non benissimo. A tal proposito la Carlucci ha sottolineato: "Io credo invece che con questo programma abbiamo fatto un miracolo, proprio in termini di ascolti. Siamo andati in onda in un periodo particolarissimo, in cui eravamo tutti a lutto per la morte di papa Francesco. Poi c’è stato il conclave. Insomma, sentimenti della nazione erano lontani da quelli scherzosi di una tv di balli e lustrini. Siamo riusciti però a trovare una misura e le storie dei ballerini sono state accolte con grande affetto dalla gente, che è poi quello che più conta".

