Bianca Guaccero, la delusione d’estate: la Rai si è ‘dimenticata’ la sua star. Perché Dopo i tanti rumors degli ultimi mesi su un eventuale programma tutto suo, ancora nulla di fatto per la bella e talentuosa conduttrice: cosa succede.

Bianca Guaccero è senza dubbio tra le conduttrici italiane più versatili e talentuose di sempre. Negli anni di carriera ha infatti dimostrato più volte di essere un’ottima conduttrice, una talentuosa attrice e una brava cantante. E, come se già non fosse abbastanza, vincendo l’ultima edizione di Ballando con le stelle ha dimostrato di avere anche grandi doti nel ballo. Insomma, una showgirl a tutto tondo che, dopo una fase di oblio a seguito della chiusura del suo programma Detto Fatto, sembrava essere entrata in un periodo nuovamente favorevole con tanto di rumors su un eventuale programma tutto suo. Ad oggi, però, ancora nulla di fatto, e sembra quasi che la Rai si sia dimenticata della sua star. Ecco nel dettaglio cosa sta accadendo.

Bianca Guaccero, la rinascita dopo l’oblio

Nel 2022 Bianca Guaccero ha subito un duro colpo dal punto di vista della carriera televisiva quando la Rai ha deciso di chiudere Detto Fatto, il programma pomeridiano di Rai2 da lei condotto per diversi anni, dopo essere subentrata a Caterina Balivo. Per un certo periodo la conduttrice ha quindi vissuto una fase di oblio per poi iniziare un vero e proprio percorso di riscatto e rinascita grazie a Ballando con le stelle che, nel 2024, l’ha vista trionfare con il compagno (prima di ballo e poi di vita) Giovanni Pernice.

Questa grande occasione le ha permesso di dimostrare di nuovo il suo talento e, a seguito dell’esperienza nel programma di Milly Carlucci, Bianca è stata scelta per condurre altri progetti di grande rilievo: a partire dal programma Dalla strada al palco co-condotto insieme a Nek, fino alla conduzione del PrimaFestival 2025. Una vera e propria rinascita dopo un periodo buio.

Bianca Guaccero, niente svolta d’estate: la Rai si è ‘dimenticata’ la sua star

A seguito di questa meritata rinascita sembrava che l’estate 2025 potesse essere l’occasione ideale per la nuova consacrazione di Bianca Guaccero, e negli ultimi mesi si sono fatti particolarmente insistenti i rumors su un eventuale programma condotto interamente da lei. Tra le tante indiscrezioni si è parlato, ad esempio, di trattative per Unomattina Estate e L’Estate in diretta, ma in entrambi i casi i vertici hanno poi deciso di puntare su altre conduttrici, dimenticando il talento indiscusso della Guccero.

Ad oggi, per Bianca resta una speranza per ciò che riguarda lo spazio pomeridiano su Rai1 al posto di Caterina Balivo, il cui programma La Volta Buona andrà presto in pausa per l’estate, ma anche per questo slot pare che i vertici Rai siano orientati comunque verso altre scelte. Insomma, al momento ancora nulla di fatto per la Guaccero che, dopo aver dimostrato di essere veramente una donna di spettacolo di grande talento, meriterebbe senza dubbio una maggior considerazione.

