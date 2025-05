Sognando Ballando, l’addio definitivo di Pasquale La Rocca: “Giorni complicati”. Cosa succede ora Il ballerino ha annunciato via social la decisione, presa a malincuore. Non sarà presente nella finalissima di domani sera. La colpa è di problemi di salute. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Brutte notizie per i fan di Sognando…Ballando con le Stelle. L’insegnante Pasquale La Rocca, infatti, ha da poco annunciato il suo forfait clamoroso dalla finalissima di domani, venerdì 30 maggio. Lo ha fatto a malincuore, La Rocca, con un lungo messaggio condiviso sui suoi profili social. Dove ha spiegato le ragioni che l’hanno obbligato al gesto (di natura personale e medica). E ne ha anche approfittato, poi, per ringraziare la ‘padrona di casa’ Milly Carlucci. Ecco di seguito tutti i particolari e le ultime novità sulla storia.

Sognando Ballando, il forfait choc di Pasquale La Rocca

Abbandona Sognando… Ballando con le Stelle, a un passo dalla finalissima di domani. Questa la mossa a sorpresa dell’insegnante di ballo Pasquale La Rocca, tra i più vincenti in assoluto nella storia del programma (anche nelle sue versioni estere). "Cari amici, eccomi qui", ha esordito Pasquale via social. "Perdonate la mia assenza, ma gli ultimi 13 giorni sono stati piuttosto complicati. Purtroppo, a causa di un’infezione alla gola che ha portato alcune complicanze, non riuscirò a tornare per la finale di Sognando…Ballando con le Stelle di domani sera. Per lo stesso motivo, ho dovuto ritirarmi dalla tournée in Inghilterra, che sarebbe dovuta iniziare tra qualche settimana".

E ancora: "A volte, nella vita, succedono cose che non possiamo controllare e possiamo solo accoglierle e affrontarle nel miglior modo possibile. Sono grato di essere finalmente sulla strada della guarigione, con la mente già proiettata verso i prossimi progetti che mi attendono".

Il ringraziamento di Pasquale La Rocca a Milly Carlucci

Per concludere, l’insegnante La Rocca ha dedicato un pensiero di gratitudine alla conduttrice di Sognando…Ballando con le Stelle. "Voglio mandare un grande in bocca al lupo a Milly, alla Ballandi e a tutto il team per la serata di domani per un’altra fantastica puntata su Rai Uno!", ha detto il ballerino a malincuore. E infine: "Grazie a tutti voi per i tantissimi messaggi e pensieri che mi avete dedicato: mi hanno aiutato davvero tanto a tenere alto il morale. Adesso mi prendo il tempo necessario per guarire e tornare in perfetta forma. Vi voglio bene".

Al momento, in ogni caso, non sembra a rischio la partecipazione di Pasquale La Rocca a Ballando, il prossimo settembre 2025. Il ballerino pare decisamente sulla via di una completa guarigione. E certamente l’estate che arriva lo aiuterà a ricaricare le batterie in vista del ritorno. Ma vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessero arrivare novità in merito.

