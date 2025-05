Affari Tuoi, De Martino senza pace: salta (ancora) la puntata. Perché non va in onda stasera 17 maggio ‘Affari Tuoi’ non va in onda stasera, sabato 17 maggio. Seconda puntata di fila cancellata: Rai1 blocca per l'ennesima volta il suo show di puntata: ecco perché

Affari Tuoi è il programma di maggior successo della Rai, un titolo indiscusso grazie agli ascolti strepitosi conquistati sin dalle prime puntate dell’edizione 2024/2025, la prima guidata da Stefano De Martino. Questo però non basta a evitare al gioco dei pacchi di Rai 1 un calendario fin troppo ‘ballerino’ e caratterizzato da frequenti cancellazioni. Anche stasera (sabato 17 maggio 2025), infatti, il game show targato Endemol non andrà in onda nell’access prime time della prima rete.

Affari Tuoi, salta la puntata di stasera 17 maggio: Rai cambia la programmazione per l’Eurovision

Chi pensava di poter rivedere il gioco dei pacchi dopo la cancellazione di ieri sera dovrà rivedere i suoi piani. Affari Tuoi non andrà in onda nemmeno questa sera, sabato 17 maggio. Se a causare lo stop di ieri era stato il match di Jannik Sinner agli internazionali di Roma (che ha causato anche lo slittamento di oltre un’ora di Sognando ballando con le stelle), stasera l’amatissimo programma di Stefano De Martino si prenderà una nuova pausa per lasciare spazio a un altro evento di rilievo, stavolta musicale. Dalle ore 20.30, infatti, partirà la finale dell’Eurovision Song Contest 2025, una serata attesissima che sarà celebrata dalla tv pubblica con una diretta integrale su Rai 1 (le due semifinali, invece, sono state trasmesse dalla seconda rete). Un cambio di programmazione che, se da una parte farà felici i fan di Lucio Corsi e della musica in generale, dall’altro lascerà ancora a bocca asciutta i milioni di spettatori che ormai considerano Affari Tuoi un appuntamento fisso della loro serata televisiva. Oltre allo stop forzato di De Martino, il nuovo palinsesto della serata di Rai 1 prevede anche la cancellazione di Bruno Vespa e del suo programma ‘5 minuti‘, solitamente in onda prima di Affari Tuoi.

Come detto, non è la prima volta che Affari Tuoi si ritrova costretto a cedere il posto a programmazioni speciali della Rai. Anche lo scorso 9 maggio, infatti, lo show di De Martino lasciò spazio a uno speciale dedicato all’elezione del nuovo Papa Leone XIV, mentre il 21 e il 22 aprile la messa in onda del programma salto a causa della morte di Papa Francesco.

Quando torna in onda Affari Tuoi

Dopo due puntate di stop, Affari Tuoi riprenderà regolarmente la sua programmazione già a partire dalla serata di domani, domenica 18 maggio, quando gli spettatori di Rai 1 potranno tornare a godersi la sfida tra il concorrente di turno e il ‘Dottore’ (recentemente avvistato negli studi di Nove), che come al solito farà di tutto per scongiurare eventuali maxi-vincite con i suoi tranelli. Affari Tuoi quest’anno resterà in video fino alla fine di giugno. Si tratta di un calendario ampliato sensibilmente rispetto a quello delle passate stagioni, quando il programma entrava in pausa estiva all’inizio del mese di giugno.

