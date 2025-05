Il Dottore ‘tradisce’ Affari Tuoi: beccato col rivale di Stefano De Martino. Cosa ha fatto Sorpresa negli studi del programma Don't Forget the Lyrics dove Pasquale Romano è apparso per cantare con il conduttore Gabriele Corsi: scopriamo di più.

Nelle ultime ore ha iniziato a circolare sul web un video girato negli studi del noto quiz musicale di canale Nove Don’t Forget the Lyrics. Il video in questione, girato probabilmente in un momento di pausa dalle registrazioni, vede come protagonisti il conduttore Gabriele Corsi e nientepopodimeno che il ‘Dottore’ di Affari Tuoi. Insieme all’iconica Stai sul Pezzo Band, i due si sono esibiti in un duetto veramente inaspettato: scopriamo di più.

Il Dottore ‘tradisce’ Affari Tuoi: Pasquale Romano avvistato in ‘altri lidi’

Ebbene sì, il noto ‘Dottore’ di Affari Tuoi, ovvero l’autore e produttore Pasquale Romano, è apparso in un video che, nelle ultime ore, sta letteralmente spopolando sul web. Il video infatti lo ritrae negli studi del quiz musicale di canale Nove Don’t Forget the Lyrics, mentre insieme al conduttore Gabriele Corsi intona La Donna Cannone di Francesco De Gregori. Un duetto del tutto inaspettato, così come per molti risulta inaspettata la presenza del ‘Dottore’ in un programma che si presenta come diretto competitor di Affari Tuoi. Ricordiamo infatti che Don’t Forget the Lyrics va in onda ogni sera, dal lunedì al venerdì, proprio nella stessa fascia oraria dell’access prime time nella quale su Rai1 va in onda Affari Tuoi.

Affari Tuoi, il ‘Dottore’ approda a Don’t Forget the Lyrics: tradimento (o forse no)

Quello di Pasquale Romano può quindi essere considerato alto tradimento? A dirla tutta no, perché in realtà in queste immagini non c’è proprio nulla di strano. Oltre ad essere il noto ‘Dottore’ di Affari Tuoi, Pasquale Romano è infatti anche autore televisivo per altri programmi della rete generalista, tra i quali anche Don’t Forget the Lyrics. La sua presenza in studio è quindi del tutto comprensibile, soprattutto se consideriamo che le puntate di Affari Tuoi vengono registrate anticipatamente, e nella fascia oraria in cui vengono mandate in onda il Dottore può dunque dedicarsi ad altro.

Ciò che appare più strano è forse il duetto che lo vede protagonista con Gabriele Corsi: una performance decisamente inaspettata che, proprio per questo, sta facendo in queste ore il giro del web. È vero però che il Dottore ha sempre dimostrato un carattere molto giocoso anche ad Affari Tuoi nei siparietti comici al telefono con Stefano De Martino e, di conseguenza, anche questo inedito duetto rientra indubbiamente nelle sue corde. La vera domanda ora è: come commenterà De Martino la performance canora del ‘Dottore’? Il conduttore è solito scherzare molto con lui e sicuramente non perderà occasione per prenderlo un po’ in giro.

