Eletto il nuovo Papa Leone XIV, Rai e Mediaset stravolgono i palinsesti: Che Dio ci aiuti, Affari Tuoi, Vespa, cosa cambia stasera La fumata bianca che ha annunciato l'elezione del nuovo pontefice stravolgere i palinsesti tv delle prossime ore: ecco le modifiche di Rai e e Canale 5.

Il mondo festeggia l’elezione del nuovo Papa, Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome Leone XIV. La fumata bianca che ha sancito la scelta dei 133 cardinali riuniti in Conclave è arrivata inaspettata alle ore 18.08 di oggi – giovedì 8 maggio 2025 –alla terza votazione. L’annuncio è stato accolto con una ovazione dai fedeli presenti a San Pietro e inevitabilmente stravolgerà i palinsesti televisivi della giornata, visto che le principali reti televisive dedicheranno le prossime ore al racconto del nuovo pontefice.

Eletto il nuovo Papa, come cambia il palinsesto Rai

La Rai da giorni aveva pronto nel cassetto un protocollo per la riorganizzazione dei palinsesti tv da mettere in atto nel momento in cui sarebbe arrivato il fatidico annuncio dell’Habemus Papam. I vertici della tv pubblica immaginavano di metterlo in atto più avanti, poiché i pronostici suggerivano che il Conclave non avrebbe trovato un accordo nelle prime riunioni, ma la fumata bianca inattesa arrivata questo pomeriggio non ha colto di sorpresa la Rai, che si è settata immediatamente in modalità straordinaria per raccontare minuto per minuto l’elezione del successore di Francesco.

La notizia dell’elezione del nuovo Papa è stata data in tempo reale da Alberto Matano a La Vita in Diretta e poi approfondita immediatamente dal Tg1 in edizione straordinaria, che seguirà gli eventi dalla Santa Sede in diretta fino al prime time. Salta, quindi, la puntata de l’Eredità (come successo ieri, dopo la prima fumata nera) e presumibilmente anche l’appuntamento con Affari Tuoi di Stefano De Martino (ieri sera interrotto dal Tg1 nel corso della puntata). La Rai non ha ancora emesso comunicato ufficiali riguardo alla programmazione della prima serata, ma stando al protocollo di cui sopra il prime time dovrebbe essere affidato a Bruno Vespa che piomberà in onda con uno speciale di Porta a Porta realizzato in collaborazione con il telegiornale di Gian Marco Chiocci. La puntata prevista di Che Dio ci aiuti 8, l’ultima della stagione, dovrebbe quindi slittare a giovedì prossimo, 15 maggio 2025.

Mediaset, speciale L’abbraccio del Papa con Cesara Buonamici

Cambia anche la programmazione di Canale 5, che ha messo in stand-by i programmi del pomeriggio per annunciare la fumata bianca e raccontare i minuti successivi in presa diretta da San Pietro con uno speciale TG5 guidato da Cesara Buonamici che andrò avanti fino alle 21:00, quando darà la linea a Striscia. Dopo il Tg satirico, alle 21:30 circa, tornerà in onda Cesara Buonamici con uno Speciale Tg5 che coprirà tutto l’arco della prima serata. Cancellata, dunque, la puntata prevista de Lo Show dei Record: il programma di Gerry Scotti recupererà l’emissione la prossima settimana.

Su Rete 4, il Tg4 in onda sin dalla fumata bianca andrà avanti fino alle 20:30. Seguirà in video Del Debbio, prima "4 di sera" e poi "Dritto e rovescio, tutti monografici sul Papa sul nuovo Papa Leone XIV.

