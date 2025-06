De Martino chiude e arriva Topo Gigio (ma i conti non tornano): cosa succede ad Affari Tuoi Cala il sipario sulla stagione del game show macina-ascolti della fascia dell’access prime time di Rai 1: dal 29 giugno parte Techetechetè, poi Bianca Guaccero

Nessun prolungamento per Affari Tuoi. Il game show condotto da Stefano De Martino, infatti, si prepara a chiudere i battenti e terminare la sua lunga cavalcata fatto di ascolti da record. Nelle ultime settimane di era vociferato di una possibile settimana "extra" a luglio ma, come rivelato da DavideMaggio, il programma di punta dell’access prime time di Rai 1 lascerà spazio a Techetechetè (quest’anno condotto anche da Bianca Guaccero) a partire dal 29 giugno. In occasione della prima puntata, tuttavia, ci sarà una sorpresa. Scopriamo la nuova programmazione e tutti i dettagli.

Affari Tuoi chiude: quando va in onda l’ultima puntata di Stefano De Martino

Smentiti i rumor riguardo un possibile prolungamento fino a luglio (per contrastare Amadeus e il suo nuovo show The Cage, già in piena crisi di ascolti), Affari Tuoi finirà la sua corsa questa settimana. L’ultima puntata del game show macina-ascolti di Rai 1 andrà infatti in onda sabato 28 giugno 2025, quando Stefano De Martino saluterà ufficialmente il pubblico e inizierà le meritate vacanze. Affari Tuoi chiuderà così una stagione da record, che ha visto picchi di oltre 6 milioni di spettatori e il 30% di share negli ascolti tv. La 18esima edizione (con De Martino ovviamente confermatissimo alla conduzione) inizierà in autunno, presumibilmente a inizio settembre. Ma cosa andrà in onda al suo posto in estate? Come da tradizione, nella stagione più calda l’access prime time di Rai 1 farà spazio a Techetechetè.

Techetechetè: Topo Gigio ‘anticipa’ Bianca Guaccero

Affari Tuoi passerà dunque il testimone dell’access prime time di Rai 1 a Techetechetè, che andrà in onda a partire dal prossimo 29 giugno. Come anticipato da Cinguetterai e confermato da DavideMaggio, la prima puntata avrà un conduttore speciale: Topo Gigio, tornato alla ribalta dopo il successo al Festival di Sanremo al fianco di Lucio Corsi. Lo show – come al solito – celebrerà i più grandi momenti della storia della televisione italiana tra programmi cult, varietà iconici, personaggi simbolo del piccolo schermo, siparietti storici, Festival di Sanremo e tanta musica attraverso puntate tematiche, in onda tutti i giorni nell’access prime time di Rai 1 a partire dalle 20:30. In occasione degli appuntamenti domenicali, inoltre, andrà in onda lo spin-off Techetechetè Top Ten, condotto da Bianca Guaccero. Ogni puntata sarà una sorta di monografia di star indimenticabili come Mina, Ornella Vanoni e Rita Pavone.

