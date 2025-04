Affari Tuoi, salta la puntata di stasera: De Martino rimpiazzato (ancora) da Vespa. Perché Affari Tuoi non va in onda stasera, sabato 26 aprile. De Martino sarà sostituito da Bruno Vespa alla guida di uno speciale Porta a Porta dedicato ai funerali di Papaa Francesco.

CONDIVIDI

La serata televisiva di sabato 26 aprile 2025 si presenta diversa dal solito a causa dei funerali di Papa Francesco, un evento dalla portata mondiale che stravolgerà i palinsesti delle principali reti televisive. A pagarne le spese sarà anche Affari Tuoi, lo storico game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Questa sera, infatti, l’amatissimo ‘gioco dei pacchi’ di Rai 1 non andrà in onda, lasciando spazio a una programmazione speciale dedicata alle esequie del Santo Padre e agli scenari futuri relativi all’elezione del suo successore che sarà decisa nell’ormai imminente Conclave.

Affari Tuoi non va in onda stasera 26 aprile 2025

Dallo scorso settembre, Affari Tuoi è uno dei pilastri della programmazione di Rai 1. Sotto la gestione di Stefano De Martino, infatti, lo show dell’access prime time della prima rete è riuscito nell’impresa di migliore gli ascolti (già altissimi) conquistati da Amadeus (che l’ha condotto nel biennio 2023-2024), sfondando in diverse occasioni il muro del 30% di share. Numeri altissimi, che però non sono bastati a scongiurare diverse cancellazioni al programma, che spesso e volentieri è finito vittima degli stravolgimenti del palinsesto. Solo nell’ultima settimana, ad esempio, Affari Tuoi ha saltato quattro messe in onda: quella del Venerdì Santo (18 aprile), quelle del 21 e 22 aprile (sulla scia della morte di Papa Francesco) e in ultimo quella di stasera – sabato 26 aprile. Stavolta, infatti, il ‘gioco dei pacchi’ sarà rimpiazzato ancora una volta da Bruno Vespa, che dalle ore 20.35 sarà di scena in diretta su Rai 1 con uno speciale Porta a Porta.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Bruno Vespa rimpiazza De Martino: lo speciale Porta a Porta

Non è la prima volta che Affari Tuoi cede il passo a Porta a Porta, che in questi giorni di lutto ha tenuto banco più volte in prima serata per raccontare reazioni, retroscena e scenari futuri dopo la morte di Papa Francesco (non senza polemiche). E stasera Bruno Vespa, nella giornata dei funerali del Santo Padre, sarà ancora protagonista in prima serata su Rai 1 con lo speciale di "Porta a Porta" dal titolo "Il Nuovo Inizio di Papa Francesco". In studio, al fianco del conduttore, molti e autorevoli ospiti e una rappresentanza del Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Si parlerà ovviamente delle esequie del Pontefice ma anche del futuro che attende il Vaticano, con il Conclave dei Cardinali ormai alle porte e l’elezione del nuovo Papa. Dopo Porta a Porta, alle ore 23.20, su Rai 1 andrà in onda ‘Mio fratello rincorre i dinosauri’, una commedia del 2019 con Alessandro Gassmann.

Potrebbe interessarti anche