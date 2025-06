Affari Tuoi senza pace, De Martino 'accorciato' da Rai 1: cambia ancora la programmazione Stasera - 10 giugno 2025 - Affari Tuoi parte alle 21.05 e durerà di meno. Alle 20.30 va in onda ‘Buon Vento Italia’ con Antonella Clerici per celebrare il ritorno della 'Vespucci'.

CONDIVIDI

Dopo la giornata di ferie, un turno a ‘mezzo servizio’. Il cammino di Stefano De Martino alla guida di Affari Tuoi continua a essere a singhiozzo e, almeno in parte, stravolto. Reduce dallo stop di lunedì, stasera – 10 giugno 2025 – il popolare gioco dei pacchi di Rai 1 tornerà in onda ma in formato ridotto, per lasciare spazio a un evento speciale condotto da Antonella Clerici. Ecco di cosa si tratta.

Affari Tuoi, stasera 10 giugno puntata ‘ridotta’: perché

Nell’ultima settimana, Affari Tuoi ha saltato due appuntamenti: venerdì 6 e lunedì 9 giugno, in entrambi i casi per lasciare spazio alla Nazionale di calcio italiana, impegnata nel cammino nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Prima la sfida in Norvegia (persa 3-0) e poi il match casalingo contro la Moldavia (vinto 2-0) hanno costretto allo stop forzato Stefano De Martino, che questa sera riaccenderà Affari Tuoi in modalità ridotta. Il programma è previsto in palinsesto alle 21.05, anziché al consueto orario delle 20.35; la puntata durerà 45 minuti, circa un quarto d’ora in meno rispetto al solito, per poi fare spazio alle 21.50 al nuovo episodio della serie Doc, remake americano della celebre fiction con Luca Argentero.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Buon Vento Italia: Antonella Clerici accoglie il Vespucci e ‘accorcia’ De Martino

Rai 1 ridisegnerà parzialmente l’access prime time del 10 giugno per trasmettere lo speciale Buon Vento Italia, che racconterà il ritorno in patria dell’Amerigo Vespucci. L’imbarcazione più antica della Marina Militare, considerata da molti "la nave più bella del mondo", rientrerà questa sera nel porto di Genova, al termine di un tour mondiale iniziato nel 2023: quasi 50.000 miglia nautiche percorse, equivalenti a oltre due volte la circonferenza della Terra.

L’arrivo al Porto Antico sarà seguito in diretta da Rai 1, con una conduzione speciale di Antonella Clerici, che interromperà le sue vacanze (iniziate il 30 maggio dopo l’ultima puntata di È Sempre Mezzogiorno) per l’occasione. Lo speciale avrà anche un valore simbolico: sarà una sorta di evento di buon auspicio, in cui l’Italia dell’Opera, già proclamata Patrimonio Mondiale Unesco nel 2023, passerà idealmente il testimone all’Italia della Cucina, candidata a Patrimonio Mondiale Unesco 2025. Il Vespucci farà da sfondo a un evento musicale straordinario: sul palco si esibirà "Meravigliosa", l’ensemble orchestrale formato da musicisti delle forze armate italiane e della Guardia di Finanza, affiancati dal coro del Teatro dell’Opera Carlo Felice di Genova. Insieme interpreteranno quattro celebri arie d’opera dedicate ai temi del cibo e del vino per poi passare la linea ad Affari Tuoi poco dopo le ore 21.

Potrebbe interessarti anche