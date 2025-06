Affari Tuoi non va in onda stasera 9 giugno: i motivi dello stop (e perché Amadeus ringrazia) Stasera - lunedì 9 giugno 2025 cancellata la puntata di Affari Tuoi per lasciare spazio a Italia-Moldova su Rai1. Perché è una mossa che favorirà Amadeus.

Affari Tuoi salta anche l’appuntamento di lunedì 9 giugno 2025. Il game show di Stefano De Martino stasera non andrà in onda per lasciare spazio alla Nazionale italiana, impegnata in una gara fondamentale delle Qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2026. Il palinsesto dell’access prime time di Rai 1, dunque, subirà uno stravolgimento, così come già accaduto venerdì scorso.

Affari Tuoi, puntata cancellata il 9 giugno 2025: perché

Secondo stop in quattro giorni per Affari Tuoi, che stasera non andrà in onda come di consueto su Rai 1 alle 20.30. A quell’ora, infatti, il primo canale trasmetterà il collegamento dallo Stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia, dove alle 20.45 è previsto il fischio d’inizio della partita tra Italia e Moldova.

Dopo la pesante sconfitta rimediata venerdì sera a Oslo contro la Norvegia – un 3 a 0 costato la panchina al Commissario Tecnico Luciano Spalletti – gli Azzurri si giocano il tutto per tutto: servirà una vittoria, possibilmente con ampio scarto, per restare in corsa per la vittoria del Girone I, che garantirebbe l’accesso diretto ai Mondiali del 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti.

La cancellazione della puntata di stasera di Affari Tuoi potrebbe essere una buona notizia per Amadeus, che ieri sera ha inaugurato nell’access prime time del Nove il suo nuovo show The Cage – Prendi e scappa. Affrontare la prima uscita in un giorno feriale senza la concorrenza di De Martino, infatti, potrebbe permettere ad ‘Ama’ di attrarre una fetta di telespettatori appassionata di game show.

Quando torna in onda Affari Tuoi

Affari Tuoi aveva già saltato l’appuntamento di venerdì sera per via del match Italia-Norvegia, terminato con una sconfitta disastrosa per gli Azzurri. Il programma tornerà in onda martedì 10 giugno 2025, ma in versione ridotta. La puntata comincerà alle 21.05 e durerà circa 35 minuti.

Alle 20.30, infatti, Rai 1 trasmetterà "Buon Vento Italia!", una serata speciale dedicata al ritorno in patria dell’Amerigo Vespucci – la nave più antica della Marina Militare – dopo un giro del mondo durato due anni. Il veliero era salpato da Genova nel 2023 e vi farà ritorno domani, dopo aver toccato 5 continenti, 30 Paesi, 35 porti e aver percorso oltre 46mila miglia nautiche. La cerimonia di arrivo sarà trasmessa in diretta e vedrà la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Quando finisce Affari Tuoi 2025

La Rai non ha ancora comunicato ufficialmente la data di chiusura della stagione 2024/2025 di Affari Tuoi. Il programma campione d’ascolti resterà in onda sicuramente per tutto il mese di giugno, e forse anche nella prima settimana di luglio, per recuperare alcune puntate la cui messa in onda è saltata a causa di variazioni improvvise di palinsesto, come accaduto per la morte di Papa Francesco e l’elezione del nuovo Pontefice. Le registrazioni del programma termineranno giovedì 12 giugno 2025.

