Terremoto su Rai1: Affari Tuoi cancellato, rischia anche Milly Carlucci. Cosa succede Oggi venerdì 16 maggio il game show di Stefano De Martino non andrà in onda: spazio al tennis e agli Internazionali di Roma, il match Sinner-Paul sarà su Rai 1

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Rai 1 fa spazio al tennis. Oggi venerdì 16 maggio 2025, infatti, Affari Tuoi non andrà in onda. Questa sera il game show di punta della prima rete condotto da Stefano De Martino lascerà lo slot dell’access prime time agli Internazionali di Roma: il match di Jannik Sinner contro Tommy Paul – semifinale degli Internazionali BNL d’Italia – verrà infatti trasmesso in diretta su Rai 1. In caso di ritardi, a rischio ci sarebbe anche l’esordio di Milly Carlucci al timone di Sognando Ballando con le Stelle in prima serata. Scopriamo tutti i dettagli e la nuova programmazione.

Jannik Sinner su Rai 1, salta Affari Tuoi di Stefano De Martino

A più di due settimane dalla sua intervista in occasione del suo ritorno in campo dopo la squalifica per il caso Costebol, Jannik Sinner stravolge nuovamente i palinsesti di Rai 1. Oggi venerdì 16 maggio 2025 – come anticipato – la semifinale degli Internazionali BNL d’Italia che vedrà il numero uno al mondo sfidare Tommy Paul andrà in onda in diretta su Rai 1. La tv di Stato ha deciso di ‘spostare’ il grande evento sulla prima rete (così come l’altra semifinale tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, in programma alle 15:30). A farne le spese sarà Stefano De Martino, che non sarà protagonista dell’access prime time al timone di Affari Tuoi: con il match Sinner-Paul alle 20:30, infatti, salterà il consueto appuntamento con il game show macina-ascolti di Rai 1. Ancora non è chiaro, invece, se verrà confermato Cinque Minuti di Bruno Vespa (in onda alle 20:30, proprio prima di Affari Tuoi); al momento la Rai si è limitata ad annunciare la diretta e l’orario della partita di Sinner, senza fornire comunicazioni ufficiali su eventuali cancellazioni e la nuova programmazione.

Il debutto di Milly Carlucci a rischio?

In casi di ritardi (pioggia o altro) o eventuali allungamenti prolungamenti del match ‘rischierebbe’ anche Milly Carlucci. La conduttrice debutterà stasera alla guida di Sognando Ballando con le Stelle, il nuovo spin-off per festeggiare i vent’anni della trasmissione. L’appuntamento è alle 21:30, ma non è da escludere che il tennis su Rai 1 possa impattare anche sulla puntata d’esordio dello show di Milly.

"Il cielo è sempre più azzurro su Roma! Due italiani in semifinale degli Internazionali come non accadeva da 60 anni e li vedremo entrambi sulla Rai" ha annunciato la Rai tramite i suoi canali social ufficiale. Nel pomeriggio l’altra semifinale degli Internazionali BNL d’Italia tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz (in programma alle 15:30) costringerà Caterina Balivo e La Volta Buona a stringere i tempi e ad andare in onda in versione ‘ridotta’.

