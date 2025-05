Bruno Vespa, il figlio Federico sulle orme di papà: la Rai gli affida uno show. Cosa farà Il primogenito del conduttore avrebbe ottenuto un programma tutto suo. Pronte diverse puntate su RaiPlay, ma resta l'incognita sugli ospiti. Ecco tutti i dettagli.

Tutto sembra essersi allineato, per il primogenito di Bruno Vespa. Il giornalista Federico Vespa, infatti, stando a quanto anticipato da Dagospia di recente, avrebbe ricevuto in ‘dono’ dalla Rai un nuovo programma tutto suo. Un progetto ambizioso e personale, da dedicare alla piattaforma streaming di RaiPlay. E che dovrebbe coinvolgere ospiti di livello (ma i nomi non sono ancora trapelati). Il figlio di Vespa, dunque, segue le orme del padre e mette a segno un colpo niente male a Viale Mazzini. Ora toccherà a lui, già comunque rodato in radio, dimostrare ai vertici della rete di che pasta è fatto. Vediamo tutti i particolari qui sotto.

Bruno Vespa, il figlio Federico ‘convince’ la Rai

A comunicarlo è stato il sito Dagospia, dando quasi per certo il fatto. Federico Vespa, primogenito del noto conduttore Rai Bruno Vespa, sarà presto alla guida di un programma tutto suo. Di recente aveva condotto su Radio2 "Sogni di Gloria", ma in questo caso il salto sarebbe notevole. Perché secondo i rumors, Federico avrebbe tra le mani un progetto destinato a RaiPlay, con otto puntate realizzate dalla società Lovit. A breve, dovrebbero quindi iniziare le registrazioni. E pare che il format prevederà interviste approfondite a personaggi di vario genere.

Insomma, una bella scommessa in casa Rai. Anche se Federico Vespa è un professionista del settore, non certo l’ultimo arrivato.

Chi è Federico Vespa

Federico Vespa è il primo dei due figli di Bruno Vespa e di sua moglie Augusta Iannini, ex magistrata sposata dal conduttore nel 1975. Mentre il fratello ha intrapreso la carriera di avvocato, Federico ha scelto il giornalismo come il padre. Dal 2002 ha iniziato a collaborare con la Gazzetta dello Sport, commentando anche le partite casalinghe della Roma come telecronista per Radio 101 One o One (oggi R101).

Conseguita poi la laurea in Giurisprudenza, nel 2005, Federico Vespa ha iniziato a lavorare per RTL 102.5, occupandosi principalmente del mondo dello sport, in qualità di speaker radiofonico e radiocronista. Ha anche aggiunto collaborazioni prestigiose, come quelle con Il Messaggero e con il settimanale Gente.

Infine, prima di ricevere questa notevole ‘promozione’ in Rai, il primogenito di Vespa ha collaborato col padre conducendo il programma radiofonico Non Stop News Raccontami, in onda su RTL tutti i venerdì (dal 2007 al 2020). Nonostante i successi professionali, però, Federico ha dovuto fare i conti con una difficile depressione. Raccontata con coraggio nel libro del 2019 "L’anima del maiale. Il male oscuro della mia generazione". "Ho passato anni a sentirmi un continuo nodo in gola. Ero l’agnello nella tana dei lupi", ha scritto il figlio di Bruno. Poi la salvezza è arrivata grazie alla madre. Che lo ha tirato fuori dal tunnel salvandogli la vita.

