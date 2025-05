Affari Tuoi, De Martino cancellato: perché non va in onda stasera 2 maggio Nell’access prime time di oggi venerdì 2 maggio salterà l’appuntamento col game show macina-ascolti di Rai 1: in prima serata spazio a Marco Liorni e L’Eredità

Nuovi cambi di palinsesto in casa Rai. A farne le spese, questa volta, sarà Stefano De Martino. Il conduttore di Affari Tuoi e mattatore degli ascolti di questa stagione televisiva, infatti, oggi venerdì 2 maggio 2025 non andrà in onda. Nell’access prime time di Rai 1 salterà dunque il consueto appuntamento col game show dei "pacchi". Scopriamo perché, la nuova programmazione e tutti i dettagli.

Affari Tuoi non va in onda: stop a Stefano De Martino

Tra vacanze pasquali, il "ponte" del 25 aprile, il 1° maggio e soprattutto la morte di papa Francesco che ha stravolto i palinsesti televisivi, Rai 1 si prepara all’ennesimo cambio di programmazione. Oggi venerdì 2 maggio 2025, infatti – come anticipato – Affari Tuoi non andrà in onda. Il consueto appuntamento con Stefano De Martino, i "pacchisti" e il "Dottore" salterà. L’access prime time di Rai 1 subirà così l’ennesima modifica prima di lasciare spazio a Marco Liorni, che sarà protagonista della prima serata al timone de L’Eredità.

Cosa va in onda stasera su Rai 1: la decisione su Affari Tuoi

Rimasta "orfano" del game show macina-ascolti di questa stagione televisiva, la fascia oraria dopo l’edizione delle 20 del Tg1 farà dunque spazio a Bruno Vespa e Cinque Minuti, che presumibilmente andrà in onda in versione estesa per poi passare il testimone allo speciale in prime time de L’Eredità. Questa sera, infatti, Marco Liorni raddoppierà e – dopo la tradizionale puntata della fascia preserale – condurrà una puntata inedita ("Tutti in viaggio") del game show di Rai 1 in prima serata. Tra i concorrenti ci saranno sei coppie di vip come Martina Colombari e Alessandro Costacurta; il duo comico Fabio Balsamo e Ciro Priello, Francesco Pannofino con Emanuela Rossi, Barbara Foria e Francesco Paolantoni, Giuseppe Zeno e Margareth Madè e Alba Parietti con Francesco Oppini.

Stando a quanto rivelato da Giuseppe Candela Affari Tuoi non andrà in onda oggi venerdì 2 maggio 2025 a causa di alcuni recenti cambi di palinsesto che hanno stravolto la programmazione Rai in seguito alla scomparsa di papa Francesco dello scorso aprile. Il game show di Stefano De Martino tornerà comunque regolarmente in onda a partire da domani, mentre domenica 4 maggio è previsto l’appuntamento speciale in prima serata.

