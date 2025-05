Amici 24 non va in onda stasera 17 maggio, salta la finale: i motivi del cambio di programmazione L’ultima puntata del talent show non andrà in onda di sabato sera, come le precedenti, ma domenica 18 maggio 2025: ecco il motivo di questo cambiamento.

Manca sempre meno alla finale del Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto ormai alla sua 24esima edizione. Rispetto alle puntate precedenti, però, la finale non andrà in onda questa sera, sabato 17 maggio, ma domani sera, domenica 18 maggio. Uno slittamento che permetterà al programma di non dover competere con una proposta Rai molto ‘pericolosa’: scopriamo di più.

Serale di Amici 24, stasera 17 maggio non va in onda la finale: perché

Il motivo per cui i vertici Mediaset hanno deciso di mandare in onda la finale di Amici di domenica e non di sabato è molto più semplice di quanto si possa pensare. Questa sera Rai1 trasmetterà in diretta la finalissima dell’Eurovision Song Contest 2025, che vedrà partecipare anche Lucio Corsi come rappresentante del nostro Paese (anche se le sue possibilità di vittoria sono basse). Si tratta di una competizione attesissima che, indubbiamente, catalizzerà l’attenzione di una grandissima fetta di pubblico. Andare in onda la stessa sera con la finale dell’edizione 2025 di Amici sarebbe dunque stato davvero rischioso in termini di share per Maria De Filippi, che avrebbe rischiato di chiudere con uno share deludente dopo aver dominato le classifiche degli ascolti tv nelle precedenti otto puntate della fase serale.

Quando finisce Amici 24

Per evitare dunque uno scontro tra titani (come quello avvenuto ad esempio tra la seconda semifinale dell’Eurovision su Rai2 e la puntata finale della serie Che Dio Ci aiuti su Rai1 lo scorso giovedì) Maria De Filippi ha giustamente deciso di correre ai ripari facendo slittare la finale del talent di un giorno. Domani sera, domenica 18 maggio, potremo dunque assistere alla sfida in diretta dei cinque finalisti.

Chi sono i 5 finalisti

Mentre le proteste per l’eliminazione di Nicolò Filippucci continuano a fare rumore, i cinque finalisti si preparano ad affrontare l’ultima emozionante puntata di Amici 24. Una sfida che vedrà tutti contro tutti e che avrà dunque come protagonisti i ballerini Daniele, Francesco e Alessia, e i cantanti Antonia e Trigno. Ecco chi sono:

Daniele Doria è un ballerino originario di Aversa, nonché tra i più giovani allievi di questa edizione di Amici. Ha iniziato a studiare ballo a soli 5 anni e crescendo ha potuto fare esperienze di danza anche a Los Angeles.

è un ballerino originario di Aversa, nonché tra i più giovani allievi di questa edizione di Amici. Ha iniziato a studiare ballo a soli 5 anni e crescendo ha potuto fare esperienze di danza anche a Los Angeles. Francesco Fasano , classe 2000, è invece originario di Brindisi e la sua grande passione per il ballo gli è stata trasmessa dalla madre, insegnante di danza. A soli 14 anni si è trasferito in Svizzera per frequentare la rinomata Ballettschule Theatre Basel.

, classe 2000, è invece originario di Brindisi e la sua grande passione per il ballo gli è stata trasmessa dalla madre, insegnante di danza. A soli 14 anni si è trasferito in Svizzera per frequentare la rinomata Ballettschule Theatre Basel. Alessia Pecchia , classe 2001, è invece una ballerina di latino americano , nonché campionessa mondiale WDSF nella categoria Solo Femminile Adulti e campionessa italiana della Federazione Nazionale Danza Sportiva.

, classe 2001, è invece una ballerina di , nonché campionessa mondiale WDSF nella categoria Solo Femminile Adulti e campionessa italiana della Federazione Nazionale Danza Sportiva. Per ciò che riguarda i cantanti, Antonia Nocca , classe 2005, è originaria di Napoli e, nonostante la giovane età, ha dimostrato di avere delle doti vocali veramente incredibili.

, classe 2005, è originaria di Napoli e, nonostante la giovane età, ha dimostrato di avere delle doti vocali veramente incredibili. Trigno, pseudonimo di Pietro Bagnadentro, classe 2002, ha scoperto il grandissimo amore per la musica dopo aver dovuto abbandonare il sogno di fare il calciatore a causa di un infortunio. Cantare è stata la sua ancora e ad oggi sogna di poter avere una carriera proprio nel mondo della musica. Chi vincerà?

