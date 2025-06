Affari Tuoi sospeso, salta la puntata di oggi 6 giugno: quando torna in onda De Martino Il game show di Rai 1 lascia il posto alla partita di calcio Italia - Norvegia, valida per la qualificazione ai Mondiali 2026.

Affari Tuoi salta di nuovo. La puntata di questa sera, venerdì 6 giugno 2025, del celebre game show di Rai 1 non andrà in onda. Tutti i fan dei pacchi e di Stefano De Martino dovranno aspettare sino a sabato per rivedere il programma che oggi si ferma per fare posto al calcio. Alle 20.30, infatti, il primo canale di Stato trasmetterà la partita decisiva tra Norvegia e Italia, match valido per le qualificazioni al Mondiale 2026. Una triste notizia per gli appassionati del gioco, ma un appuntamento imperdibile per i tifosi azzurri che sperano in una vittoria piena per poter affrontare in tranquillità questo girone (I) complicato in cui è finita a causa della sconfitta contro la Germania in Nations League.

Affari Tuoi oggi non va in onda: perché e quando torna il game show

Tutti coloro che questa sera si sintonizzeranno su Rai 1 in attesa di vedere Stefano De Martino e Affari Tuoi, resteranno delusi. Il game show, infatti, non andrà in onda e non è certo una sorpresa. Da giorni i palinsesti del canale hanno annunciato che oggi, alle 20.30, ci sarà la prima partita del girone di qualificazione ai Mondiali 2026, che vedrà in campo l’Italia contro la Norvegia. Appuntamento con i pacchi, quindi, solo rimandato: il programma torna puntuale come sempre sabato 7 giugno, pronto a regalare nuove emozioni ai telespettatori, e speriamo un bel montepremi a qualche concorrente fortunato.

Italia contro Norvegia sostituisce Affari Tuoi: cosa va in onda su Rai 1 al posto di Stefano De Martino

E se i fan di Affari Tuoi dovranno attendere, i tifosi azzurri saranno sicuramente incollati alla Tv. Questa sera, al posto dei pacchi di Stefano De Martino, su Rai 1 va in onda il primo match valido per la corsa alla qualificazione al Mondiale 2026 per l’Italia. Gli Azzurri cercano punti fondamentali in trasferta contro una Norvegia determinata e in crescita, in uno scontro che promette intensità, talento e grande spettacolo. La speranza è che la squadra di Spalletti riesca a vincere, in modo da affrontare questo girone, pieno di sfide, con il piede giusto e tanta carica.

