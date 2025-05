Sognando Ballando, sfottò e proteste dei fan aspettando Sinner su Rai 1: “Milly Carlucci nerissima” Il dance show di Rai 1 è partito con quasi 100’ di ritardo a causa del match Sinner-Paul trasmesso in diretta su Rai 1: sul web piovono critiche per la lunga attesa

Serata di tennis e attesa su Rai 1. Mentre Jannik Sinner è in campo (e su Rai1) contro l’americano Paul, i fan di Sognando Ballando le stelle fremono sul web in attese che inizi la seconda puntata dello show di Milly Carlucci. Un’attesa vissuta sui social tra battute e sfottò, ma anche con qualche protesta indirizzata alla Rai per lo stravolgimento del palinsesto che li costringerà a fare le ore piccole.

Sinner blocca Sognando Ballando con le stelle: la lunga attesa su Rai 1

Facciamo un passo indietro per i meno informati. Alle ore 20.30 Sinner è sceso in campo contro lo statunitense Tommy Paul nella semifinale degli Internazionali di Roma. Un match ovviamente importantissimo e proprio per questo trasmesso in integralmente in diretta su Rai 1, che per lasciar spazio al numero uno del mondo altoatesino ha stravolto completamente il programma del suo prime time.

Innanzitutto, ci sono state due cancellazioni, ovvero 5 minuti di Bruno Vespa (previsto alle 20.30) e Affari Tuoi di Stefano De Martino (in palinsesto alle 20.35). Ma forse a patire più di tutto il ‘terremoto Sinner’ – in ambito televisivo – è Milly Carlucci, che si è ritrovata costretta a mettere in stand-by per oltre 100′ la seconda puntata di Sognando Ballando con le stelle in attesa della fine del match. Sinner, purtroppo, non è stato rapido come in occasione dei quarti di finale giocati ieri contro Ruud, regolato in un batter d’occhio con un netto 6-0 – 6-1. La sfida contro Paul, infatti, ha impegnato Jannik più del previsto e ha visto prevalere l’italiano al terzo set (1-6, 6-0, 6-3) in circa 110′ minuti di gioco, causando quindi lo slittamento di Sognando Ballando con le stelle, con Milly Carlucci costretta a partire con oltre un’ora di ritardo rispetto al palinsesto originale.

Sfotto e proteste sul web: "A Milly stanno girando"

Una ritardo che ha tenuto banco sui social, dove i fan del dance show hanno riempito la timeline di ‘X’ coi loro commenti. C’è chi ha scritto: "Ma che ca**o serve il canale raisport se poi devono stravolgere la programmazione sta settimana su RAI 1 2 3", oppure: "A Milly stanno girando peggio della centrifuga della mia lavatrice!", e ancora: "Jannik non chiude la partita come dovrebbe, Milly sarà indemoniata". "Milly sarà FURENTE", scrive qualcuno. E altri aggiungono: "Di questo passo domattina faremo colazione con #sognandoballandoconlestelle", "Se tutto va bene va in onda per 22.30/40 circa io per l’una vado a dormire e non credo sarò l’unica questo non è buono per il programma così la rai non gli fa bene mi sorprende Milly che non si è opposta". Sono molti i commenti di coloro che ironizzano sullo stato d’animo di Milly Carlucci, che già la scorsa settimana andò in onda dopo aver sfiorato la cancellazione a causa dell’elezione del nuovo Papa: "Non capisco il senso di mandare in onda #sognandoballandoconlestelle se tutto va bene per le 23", "Secondo me è meglio rimandare la puntata tipo a Domenica (?), almeno a un orario decente…sennò veramente andiamo a dormire domani pomeriggio", "Immagino l’ira di Milly Carlucci con Sinner che non ha sbrigato velocemente il match in due set come ieri!", "Milly sempre sorridente ma sarà nerissima".

