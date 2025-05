Stefano De Martino con l'ex tronista Angela Nasti, il retroscena sul flirt: “Ogni tanto si divertono” Continuano a farsi sentire le voci sul presunto flirt tra il noto conduttore di Affari Tuoi e l’ex tronista di Uomini e Donne: ecco come stanno le cose.

Prosegue senza sosta il grandissimo successo di Stefano De Martino che, come conduttore di punta di casa Rai, continua a collezionare ascolti record e grande apprezzamento da parte del pubblico che lo segue ogni sera ad Affari Tuoi. Al centro dei riflettori non c’è però solo il suo talento sul piccolo schermo, ma anche la sua vita sentimentale, a partire dalle ex storiche fino ai flirt più recenti. E proprio negli ultimi giorni De Martino è stato sorpreso in compagnia dell’influencer ed ex tronista di Uomini e Donne Angela Nasti. Ecco allora un retroscena sul presunto flirt.

De Martino e Angela Nasti, il retroscena sul flirt

Dopo essere già stato avvistato con Angela Nasti lo scorso marzo, Stefano De Martino è stato visto nuovamente in compagnia dell’influencer anche in questi ultimi giorni. I due sono stati paparazzati in auto insieme e da questo sono nate immediatamente le tante ipotesi di flirt. Le foto sono state pubblicate sui social da Alessandro Rosica, il quale però ha specificato: "Nessun fidanzamento, ogni tanto si divertono, ma senza impegno. Il mandrillone di Torre Annunziata non dorme mai". Per il momento, pare dunque che tra i due non vi sia nulla di serio e che Stefano De Martino sia intenzionato a continuare il suo periodo da single (senza però rinunciare alla buona compagnia).

Stefano De Martino, il periodo d’oro tra la carriera e il figlio Santiago

Al di là dei presunti flirt, ovviamente mai confermati dai diretti interessati che continuano a mantenere il massimo riserbo, per Stefano De Martino questo è un momento storico che possiamo senza dubbio definire d’oro. Dal punto di vista lavorativo il conduttore continua ad avere una carriera in crescita e, dopo diversi anni di gavetta, è arrivato ad essere uno dei volti di punta della rete ammiraglia. Dopo il grandissimo successo di Affari Tuoi e Stasera Tutto è Possibile, non è certo escluso che i vertici Rai non possano decidere di affidargli anche ulteriori nuovi progetti nella stagione televisiva 2025-2026. E chissà che nel suo futuro non possa arrivare anche la conduzione del Festival di Sanremo.

Allo stesso tempo, Stefano continua anche a godersi la compagnia della sua famiglia e, in particolar modo, di Santiago, il figlio ormai dodicenne nato dalla relazione con l’ex moglie Belen Rodriguez. Santiago sta crescendo a vista d’occhio e Stefano ha più volte sottolineato di non volersi perdere nessun momento con lui e di volersi ritagliare il giusto tempo tra un impegno lavorativo e l’altro per coltivare quel rapporto padre-figlio fondamentale per entrambi.

