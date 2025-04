Affari Tuoi, De Martino non può fermarsi. La differenza rispetto ad Amadeus Niente stop per Affari tuoi, continua a emozionare fino all'inizio dell'estate, portando con sé una ventata di novità per tutta la programmazione di Rai1.

Un regalo inaspettato per chi ama il gioco dei pacchi: nessuna sospensione anticipata quest’anno, Affari tuoi andrà avanti fino al 28 giugno, regalando ancora tante emozioni e colpi di scena. Una scelta che rivoluziona la programmazione estiva di Rai1 e conferma, senza ombra di dubbio, il successo travolgente di Stefano De Martino.

La novità di Affari tuoi: niente stop a giugno

Chi si aspettava di dover salutare Affari tuoi all’inizio di giugno, come da tradizione negli anni scorsi condotti da Amadeus, stavolta rimarrà piacevolmente sorpreso. La Rai ha deciso di premiare il pubblico fedele -ma anche l’attuale conduttore- mantenendo in palinsesto il game show fino al 28 giugno. Una scelta che nasce dal constatare gli ottimi ascolti registrati durante la stagione. Il gioco dei pacchi continuerà quindi ad intrattenere nell’access prime time, senza interruzioni improvvise o chiusure forzate. Una decisione che arriva dopo mesi di numeri straordinari: quasi 6 milioni di spettatori di media a puntata e picchi che hanno sfiorato addirittura il 40% di share. Un risultato clamoroso, costruito sera dopo sera, che ha trasformato Stefano De Martino in uno dei volti più amati dal pubblico di Rai1.

Cosa succederà dopo il 28 giugno a Stefano De Martino

Con l’arrivo dell’estate piena, però, qualcosa cambierà. A partire dal 29 giugno, spazio a Techetechetè, l’inossidabile appuntamento che raccoglie frammenti di storia della TV italiana e che quest’anno avrà ancora più spazio, visto che occuperà anche la prima serata del sabato. Dunque, il passaggio di testimone sarà dolce e senza strappi: da Affari tuoi a Techetechetè, per accompagnare il pubblico in una transizione estiva piena di sorrisi e ricordi.

La nuova strategia della Rai

Il prolungamento di Affari tuoi non è un caso isolato, ma fa parte di una strategia più ampia che riguarda l’intera programmazione estiva della Rai. L’obiettivo? Aumentare le produzioni interne e valorizzare i programmi che hanno saputo conquistare davvero il pubblico. La conferma di Stefano De Martino e del suo show simbolizza questa nuova filosofia: meno pause, più continuità, e soprattutto una TV che cerca di restare vicina agli spettatori anche nei mesi più caldi.

A fianco di Affari tuoi, infatti, rivedremo anche Reazione a Catena con Pino Insegno e una serie di eventi e speciali che animeranno le serate estive di Rai1. Quest’estate, insomma, chi pensava di dover abbandonare in anticipo il suo appuntamento serale preferito può stare tranquillo: grazie a Affari tuoi, le emozioni continueranno a farci compagnia ancora per un bel po’.

