Il ricordo dei vip per Papa Francesco: da Amadeus a Caterina Balivo, gli emozionanti post I post e i messaggi più belli e intensi nel ricordo del Pontefice dei vip della televisione e dello spettacolo italiani: da Carlo Conti a Serena Bortone.

Papa Francesco era amato da tutti, persone comuni e vip della televisione e dello spettacolo. Tantissimi hanno voluto rendergli omaggio con un post e un ricordo social. In molti lo hanno anche conosciuto personalmente e hanno condiviso le foto insieme con parole commoventi ed emozionate.

Da Amadeus a Simona Ventura: il ricordo dei vip per Papa Francesco

Un cuore e due mani giunte in preghiera, questa la semplice didascalia alle foto condivise da Amadeus su Instagram. Il conduttore ha ricordato l’evento presentato l’anno scorso, Arena di Pace 2024, in occasione della visita del Santo Pontefice a Verona. "Sei salito in cielo proprio oggi, le coincidenze non esistono", ha scritto in una storia Caterina Balivo anche lei pubblicando una foto insieme al Santo Padre. E ancora: "Ricordo esattamente questo momento durante la pandemia. Lui da solo in Piazza San Pietro che pregava per noi tutti. Addio Papa Francesco, il Papa degli ultimi, dei poveri, dei migranti, dei perseguitati per la fede. Un Papa rivoluzionario che voleva avvicinare la Chiesa alla gente", scrive Alessia Marcuzzi che pubblica l’ormai famosa foto del Pontefice nella piazza vuota durante il lockdown. Sullo scatto la conduttrice ha scritto: "Ciao Francesco". E poi Gerry Scotti, Monica Setta, Silvia Toffanin, Barbara D’Urso e Antonella Clerici. Anche Simona Ventura ha voluto ricordarlo con queste parole: "Papa Francesco, sei stato la rivoluzione, la profondità, l’essenza di essere Cattolico. Non ti scorderò mai. Aiutaci poiché ci sentiamo ancora più soli", aggiungendo alla sua didascalia anche una foto del Papa sorridente mentre saluta la folla.

I saluti di Serena Bortone, Carlo Conti e Mara Venier

Serena Bortone ha voluto dedicare a Papa Francesco un lungo post ricco di amore su Instagram in cui parla del Pontefice ricordando quando l’aveva incontrato l’ultima volta in Piazza San Pietro a dicembre scorso. Per la giornalista era il "Papa dei ‘fratelli tutti’, tutti uguali, tutti degni di attenzione. Amato anche da chi non credeva, perché le sue parole erano spesso dirompenti, sempre dirette, quindi arrivavano a tutti. Ha spiazzato e sorpreso, dal primo all’ultimo giorno della sua vita. Ci ha fatto sentire credenti nel mondo, in viaggio, orgogliosi di essere cattolici. Grazie e ancora una volta, una preghiera per te, che fino all’ultimo hai voluto essere con noi, tra noi, in piazza, in mezzo agli altri, insegnandoci il vero senso della vita". Inoltre il Pontefice è stato ricordato da Carlo Conti con uno scatto insieme alla moglie e al figlio: "Papa Francesco vivrà sempre nei nostri cuori". Infine Mara Venier ha pubblicato una foto in cui stringe la mano al Papa e scrive: "Una bruttissima notizia. Ti volevano tanto bene. Riposa in pace Papa Francesco".

