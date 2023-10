Tale e Quale: Gaudiano vince con Tananai, Malgioglio nudo? Il web si scatena Venerdì 27 ottobre assistiamo anche al primo ritiro ufficiale, al ritorno di Maria Teresa Ruta e all'esilarante esibizione di Cirilli, Paolantoni e Conticini

Tale e Quale Show non smette di sorprendere, così come l’alto numero di ascolti che ogni settimana si porta a casa. D’altronde il talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti ha la capacità di intrattenere con performance che nel bene e nel male suscitano sempre una reazione, sia nei telespettatori che nei suoi giudici: la regina Loretta Goggi, il comico Giorgio Panariello, il cantautore Cristiano Malgioglio, travestito da Mercoledì Addams in occasione di Halloween, e l’imitatore di puntata, in questo caso David Pratelli nei panni di un fenomenale Christian De Sica. Ad affiancare la giuria venerdì 27 ottobre c’è Alessia Marcuzzi, pronta a ricordare e promuovere la nuova stagione di Boomerissima e a commentare le esibizioni della serata. Nella sesta puntata dello show assistiamo al primo ritiro ufficiale, quello di Scialpi, dovuto a una brutta caduta che l’ha portato a doversi operare alla gamba. Ma durante la diretta Carlo Conti avvia un collegamento video con il cantante, attualmente in ospedale, mostrandogli anche un messaggio per lui da parte dei Cugini di Campagna.

La classifica

A vincere la sesta puntata di Tale e Quale Show è Luca Gaudiano nelle vesti di Tananai: il cantautore canta Tango e convince tutti eccetto Malgioglio (nulla di nuovo insomma) con una performance emotivamente coinvolgente che gli permette di ottenere ben 72 punti nella classifica generale. A chiudere il podio ci sono due concorrenti donne con un punteggio pari a 70: stiamo parlando di Ginevra Lamborghini e Jasmine Rotolo, rispettivamente alle prese con Il bene nel male di Madame e L’amore si odia di Noemi. Lorenzo Licitra passa dal primo posto al quarto con il suo Michael Jackson e la canzone You Are Not Alone, anche se, secondo il nostro modesto parere, si meriterebbe più di 59 punti, perché la sua performance è molto sentita, delicata e il suo aspetto è simile a quello del vero cantante. Non è mancata comunque una piccola polemica sul web, in quanto qualcuno si chiede se gli abbiano fatto interpretare il cantante solo perché in quel periodo (1995) il colore della sua pelle era più chiaro rispetto a quando cantava Thriller.

A metà classifica, più precisamente in quinta posizione, compare Maria Teresa Ruta, interprete della sua migliore esibizione della stagione. Lei si presenta da Carlo Conti con una caravella in testa che stupisce gli utenti sui social, i quali si chiedono cosa abbia sopra il suo capo e perché, dimostrando anche di avere senso dell’umorismo: "Sono anni che ci domandiamo cosa abbia in testa Maria Teresa Ruta", commenta una ragazza. La donna, grande assente della scorsa puntata, si esibisce sulle note di These boots are made for walkin’ di Nancy Sinatra, conquistando 53 punti, nonostante le parole di Malgioglio: "Tu puoi cantare qualsiasi cosa, ma io non ho capito cosa hai cantato stasera. Per me potevi anche essere la fioraia sotto casa mia." È in questa circostanza che il giudice più temuto si lascia andare a rivelazioni, prendendo spunto dalla vita di Nancy Sinatra e dalle foto senza veli fatte per Playboy a 54 anni. "Ora, Carlo, siccome voglio posare anche io senza veli… Io ho un corpo bellissimo. Vi assicuro che io ho un corpo molto bello. Da giovane non mi piacevo tanto, però adesso, vi giuro, se io posassi nudo sicuramente sarei straordinario e l’Italia potrebbe impazzire." Inutile dire che, oltre alle risate in studio e al "no" secco di Conti quando il giudice dice di voler posare nudo, sul web esplode una condivisione di massa delle parole da lui dichiarate, con tanto di immagini e commenti a dir poco esilaranti. Da ricordare è anche l’incidente con il microfono – sempre dopo la performance di Maria Teresa Ruta – momento in cui, nell’atto di sistemare l’oggetto, Malgioglio esclama: "Mi si vede il seno, Carlo."

Tra i personaggi meno convincenti troviamo invece Pamela Prati nella parte di Carmen Miranda, al sesto posto con 51 punti, e Alex Belli nelle vesti di Toto Cutugno che canta L’Italiano e dimostra anche di essere particolarmente bravo: la voce è molto simile all’originale. Ci sembra poco sensato infatti che si trovi così in basso, alla settima posizione con 50 punti, nella classifica generale. Rimangono indietro Ilaria Mongiovì, interprete di Marcella Bella e molto vicina ad Alex con 46 voti e l’ottavo posto in classifica; Jo Squillo nei panni di Mina, sempre presente nelle ultime posizioni, alla nona questa volta, con 37 voti; e Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, che oggi si fanno aiutare da Paolo Conticini nell’impresa di portare sul palco le Les Ketchup e la loro Asereje, ottenendo però l’ultimo posto e un punteggio pari a 26. Battute su battute tra i giudici, soprattutto con Giorgio Panariello che commenta i peli di Paolantoni e Malgioglio che canta Vita Porno per cambiare poi la frase finale e chiedergli così di levarsi di torno. Insomma, non convincono ma sicuramente divertono come ogni venerdì sera, tanto che il pubblico gli dedica una standing ovation.

Le imitazioni della prossima settimana

Confermate invece le imitazioni che vedremo settimana prossima, che sembrano anticipare sicuramente qualche sorpresa interessante:

Jo Squillo sarà Jennifer Lopez

sarà Jennifer Lopez Luca Gaudiano sarà Giuliano Sangiorgi

sarà Giuliano Sangiorgi Alex Belli sarà Ricky Martin

sarà Ricky Martin Cirilli e Paolantoni saranno le Spice Girls

saranno le Spice Girls Pamela Prati sarà Loredana Bertè

sarà Loredana Bertè Ilaria Mongiovì sarà Liza Minelli

sarà Liza Minelli Lorenzo Licitra sarà Andrea Bocelli

sarà Andrea Bocelli Jasmine Rotolo sarà Chaka Khan

sarà Chaka Khan Maria Teresa Ruta sarà Ornella Vanoni

