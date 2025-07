Palinsesti Rai, Carlo Conti perde il suo storico Show e Alberto Matano prende tutto Mentre la Rai ridisegna i palinsesti, Conti si fa da parte e Matano si ritrova al centro di nuovi progetti, anche in prima serata.

Le prossime mosse della Rai raccontano più di un semplice cambio di conduzione: da una parte c’è Carlo Conti che si allontana da uno dei format più amati, dall’altra Alberto Matano che si prepara ad affrontare una stagione decisamente più intensa. Le novità coinvolgono volti noti, prime serate e strategie che puntano a consolidare alcuni nomi e rilanciarne altri.

La nuova vita senza Carlo Conti di Tali e quali

Per iniziare, a cambiare volto sarà Tali e quali, lo spin-off "nip" di Tale e quale show. Il programma tornerà nei primi mesi del 2026, con una serie di cinque puntate che dovrebbero andare in onda il venerdì sera su Rai 1: tre prima del Festival di Sanremo, due subito dopo. Ma a sorprendere è soprattutto l’assenza di Carlo Conti. Il conduttore, come noto, sarà impegnato con la prossima edizione del Festival, e per questo motivo lascerà il testimone. Al suo posto arriverà Nicola Savino, che debutta così alla guida di un programma in prima serata sulla rete ammiraglia. Un passaggio non da poco, che potrebbe aprire la strada a una collaborazione più ampia e stabile tra Savino e Rai 1, non solo in prima serata ma anche in fasce differenti. Il programma sarà registrato a ridosso della versione classica con i vip, mantenendo intatta la giuria composta da Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Una scelta che punta sulla continuità, intelligente vista l’assenza del conduttore.

Alberto Matano, una presenza sempre più solida

Se Conti rallenta e Savino avanza, c’è chi addirittura accelera. Alberto Matano, reduce da stagioni molto positive con La vita in diretta, resta saldo al suo posto nel pomeriggio di Rai 1 e continuerà a far parte della squadra di Ballando con le stelle. Ma non solo. Per lui si apre infatti una nuova fase, con più visibilità e progetti da protagonista. In arrivo ci sono ben tre nuovi programmi, uno dei quali dovrebbe vedere la luce già in autunno. Si tratterebbe di un format di infotainment pensato per la prima serata, anche se per ora non sono stati resi noti né il titolo né la collocazione precisa. Non è da escludere, inoltre, un grande appuntamento legato al periodo natalizio. Tutto lascia pensare che la Rai voglia rafforzare ancora di più la presenza di Matano, affidandogli spazi nuovi e sempre più centrali.

I nuovi equilibri della Rai

L’impressione è che la prossima stagione servirà a testare nuovi equilibri: Carlo Conti resta un punto fermo, ma sempre più focalizzato su progetti-evento. Nicola Savino fa il suo ingresso su Rai 1 con un programma già conosciuto dal pubblico, e Alberto Matano si affermerà come una delle figure di riferimento più forti per il futuro della rete.

