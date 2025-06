Rivoluzione Domenica In, Mara Venier arruola l’amico di Fiorello: il retroscena (e il no di Malgioglio) Nella prossima edizione lo storico contenitore della domenica di Rai 1 compirà mezzo secolo e ‘zia Mara’ verrà affiancata da Gabriele Corsi, ma non solo

Domenica In si prepara ai festeggiamenti e a tanti cambiamenti. Nel corso della prossima edizione, infatti, lo storico contenitore del daytime della domenica di Rai 1 compirà mezzo secolo e, per l’occasione, in viale Mazzini si sta riflettendo su importanti novità. Stando a quanto riportato da Affari Italiani, infatti, Mara Venier rimarrà al comando del programma (per l’ottava edizione consecutiva, la sedicesima in totale), ma verrà affiancata da nuovi volti. Scopriamo chi sono e tutti i dettagli.

Domenica In, Mara Venier e la sua prossima ‘spalla’: chi sarà

Correva l’ottobre del 1976 quando Corrado debuttò al timone della prima, storica, edizione di Domenica In. Nel corso della prossima stagione televisiva 2025/26, dunque, il programma simbolo della domenica pomeriggio di Rai 1 compirà 50 anni e – come detto – Rai potrebbe introdurre qualche novità in occasione dei "festeggiamenti". La tv di Stato è infatti al lavoro sui palinsesti, sulle trasmissioni e sui format della prossima stagione e Domenica In potrebbe tornare alla doppia conduzione (che non si vedeva da ormai dieci anni, dai tempi di Paola Perego alla guida dello show).

Mara Venier dovrebbe restare saldamente al comando del contenitore della domenica di Rai 1. Come ogni anno, a fine stagione si è parlato di un possibile addio della conduttrice, che però continuerà a condurre Domenica In per l’ottava edizione consecutiva, la sedicesima in totale (record). Stando a quanto svelato da Affari Italiani, però, ‘zia Mara’ potrebbe essere affiancata da una sorta di co-conduttore, una ‘spalla’ in studio. Gabriele Corsi sarebbe in pole position, ma non solo.

Gabriele Corsi, Riccardo Rossi e il ‘no’ di Malgioglio: la situazione del programma

Se il nome di Gabriele Corsi – come anticipato – viene dato quasi per certo in vista della prossima edizione di Domenica In, secondo quanto riportata da Affati Italiani le quotazioni di Cristiano Malgioglio sarebbero crollate vertiginosamente. Il cantautore rimarrà infatti sia alla corte Rai di Carlo Conti (come giurato di Tale e quale show, confermato al pari di Alessia Marcuzzi) sia nella giuria di Amici di Maria De Filippi su Mediaset, ma non aggiungerà in agenda altri impegni. Il nuovo nome è dunque quello di Riccardo Rossi. L’attore romano vanta già varie conduzioni in tv (dal fenomeno Battute? A I vinili di… negli ultimi anni) ed è un grande amico e collega di Fiorello, che potrebbe avere fatto il suo nome a Mara Venier.

