Battiti Live, pagelle: De Divitiis si allarga (5), Ilary è una garanzia (8), Amoroso e Brancale sono una bomba (7) Promossi e bocciati e top e flop della prima puntata della kermesse musicale dell'estate di Canale 5: chi se l'è cavata alla grande e chi molto meno

Lunedì 7 luglio 2025 torna in prima serata su Canale 5, la kermesse musicale estiva targata Mediaset, Battiti Live, sempre trainata dalla coppia Ilary Blasi– Alvin, coadiuvati dalla iena Nicolò De Divitiis.

La serata parte subito a bomba con la regina del pop italiano Annalisa, seguita dal vincitore del Festival di Sanremo, Olly, che infiammano la piazza pugliese. Poi Achille Lauro, Fedez, e un tris di eroi di casa: Negramaro, Serena Brancale e Alessandra Amoroso. E ancora: Tananai, Gigi D’Alessio, Cristiano Malgioglio, i Coma_Cose, Noemi e gli ex Amici 24 Trigno e Daniele Doria, e tanti altri.

Scopriamo quello che ci è piaciuto di più e quello che ci ha lasciati più perplessi in questa lunga serata di musica italiana, con le pagelle della prima puntata di Battiti Live 2025.

Battiti Live, pagelle prima puntata 7 luglio 2025

Ilary Blasi, voto: 8. Stasera un diesel, parte piano, anche perché ha meno spazio, ma poi torna la cara vecchia Ilary, che accoglie gli ospiti con ironia e battute a raffica. Il siparietto migliore è quello che mette su con Cristiano Malgioglio, che a voglia di divertirsi non è secondo a nessuno e la conduttrice non ci pensa su due volte, a provocarlo. Dopo che il cantante ha finito di esibirsi, Ilary Blasi lo raggiunge sul palco, e lo pungola immediatamente: "Ma Cristiano, tu sei un vampiro, non invecchi mai!" "Ma magari, ho fatto un lifting che mi è costato quanto un caseggiato" e questo è solo l’inizio di un botta e risposta che comprende calze anti-trombo e annuncio (reiterato) di matrimonio, in un futuro non bene determinato. Ma a parte questo siparietto, Ilary questa sera non si fa prendere in castagna e, forse merito delle impietose critiche che l’avevano bersagliata l’hanno scorso, si presenta avendo studiato tutto: dai nomi delle località alla musica dei cantanti.

Alessandra Amoroso e Serena Brancale, voto: 7. Fantastiche: due bombe atomiche di energia, complicità e voglia di divertirsi e di divertire. La loro canzone dell’estata è stata scelta come sigla di Battiti Live, ed è davvero trascinante. Alla fine dell’esibizione, Serena Brancale sottolinea: "E’ una canzone molto femminile: siamo tre femmine sul palco", riferendosi al bellissimo pancione di otto mesi di Alessandra Amoroso. Pancione che non sfugge nemmeno all’ironia di Ilary Blasi, che saluta la cantante salentina dicendo: "Non ci vediamo da un anno, sono successe molte cose…Sei un po’ incinta!"

Cristiano Malgioglio, voto: 7. Che dire? Anche questa sera Cristiano Malgioglio porta sul palco, oltre alla sua musica, che può piacere o non piacere, anche e soprattutto il suo spirito, la voglia di divertirsi ma soprattutto di divertire, sia mentre si esibisce che dopo, nello scambio di battute con Ilary Blasi e nell’annuncio al pubblico: "Fatemi gli auguri: presto sarò sposA! Quando? Non so in che anno".

Nicolò De Divitiis, voto: 5. Nicolò De Divitiis è la novità di questa edizione 2025 di Battiti Live, va a sostituire Mariasole Pollio, ma in realtà si allarga di più rispetto alla collega che lo ha preceduto. Succede soprattutto nella prima parte della serata (poi i due conduttore principali riguadagnano terreno), il nuovo arrivato rosicchia molto spazio alla coppia di conduttori Ilary Blasi e Alvin. Insomma, è quasi un terzo conduttore, ma serviva veramente? Lo show è un continuo alternarsi di artisti sul palco, lo spazio della conduzione è già ridotto ai minimi termini, o almeno alla dimensione che permette di mantenere un giusto dinamismo. Già in due l’equilibrio c’era, ora però quel piccolo veloce spazio va diviso in tre, e non si capisce perché.

Gli occhiali di sole di notte, voto: 4. Qualcuno dica ad Achille Lauro, che in molti considerano addirittura un’ "icona di stile" e che stasera si presenta sul palco con un look alla Stevie Wonder, che gli occhiali da sole di notte fanno tanto ridere. Le basi.

Fedez, voto: 4. Veramente terribile, ma non c’è un limite legale per l’uso di autotune? Che ormai questo strumento sia utilizzato praticamente da tutti lo sappiamo ma qui, almeno per questa sera, e sopratutto nel caso della seconda canzone cantata, si esagera. Ma l’autotune non dovrebbe aiutare a migliorare la voce? Noi abbiamo sentito solo un suono grottescamente basso e comunque storpiato. Un disastro, e pensare che era stato presentato da Alvin come un artista che non ha fan ma addirittura "seguaci". Un’introduzione che giustifica grandi aspettative, cosa che non sempre conviene.

Ma dove li abbiamo già visti?, voto: 3. Il difetto più grande di queste kermesse estive è il cast: sempre lo stesso. Tutti gli artisti che abbiamo visto stasera li avevamo visti nelle ultime settimane sul palco di Tim Summer Hits, e così quelli che vedremo nelle prossime settimane. Finita una "kermesse" da poche ore, ne inizia un’altra con gli stessi artisti. L’effetto stanchezza e ripetitività per chi segue queste manifestazioni musicali televisive, non può non farsi sentire, soprattutto perché proposte in palinsesto una subito dopo l’altra.

