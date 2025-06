Fiorello a La Pennicanza, proposta ‘indecente’ per Malgioglio. E stuzzica Amadeus (e Discovery) Nella puntata di oggi, giovedì 5 giugno 2025, il mattatore Rai ha imitato il grande Al Bano e l'amica Maria De Filippi. Poi la chiamata (fallita) a Stefano De Martino.

Nella puntata di oggi de La Pennicanza, penultima prima della pausa estiva, lo showman Fiorello ha preso di mira i soliti ‘noti’. Dalla Rai al collega e amico Amadeus (accusato ironicamente per un disguido legato al tennis). E poi si è passati a imitazioni iconiche, come quella di Maria De Filippi, con tanto di stoccata a Temptation Island, o quella dedicata la grande Al Bano. Per non parlare poi del ‘confronto di bellezza’, voluto dallo stesso Fiorello, con Stefano De Martino. Mentre il povero Cristano Malgioglio si è beccato una proposta davvero ‘indecente’ da parte dello speaker Rai. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Fiorello a La Pennicanza, affondo ad Amadeus e proposta choc per Malgioglio

Altro giorno di stoccate e (grandi) risate, a La Pennicanza. Oggi Fiorello e Biggio, spalla fissa dello showman, hanno dato spettacolo come sempre. Partendo da una battuta bella forte su Amadeus. Secondo Fiorello, infatti, sarebbe ‘colpa’ del nuovo volto di Discovery se le semifinali del Roland Garros, con Sinner e Musetti in gara, non saranno trasmesse in chiaro. E questo perché Eurosport, che ha l’esclusiva, appartiene in realtà al gruppo Warner – Discovery. Insomma i capi di Amadeus, per intenderci.

Battute a parte, Fiorello si è poi scatenato con un’imitazione nuova. Ha finto di chiamare Cruciani a La Zanzara, lamentando, da ipotetico radioascoltatore, una scelta molto particolare. Si parlava infatti del casting del nuovo Jesus Christ Super Star, e del ruolo di Gesù è stato affidato a un’attrice nera e omosessuale. "Tutto apposto? Va bene così?", ha scherzato allora Fiorello, "già di suo Jesus Christ era un po’ blasfemino eh…io non ho nulla contro i neri, il mio migliore amico è nero, e non ho nulla contro i gay, il mio migliore amico è gay, è sempre lo stesso…Se questa tipa qui mi fa Gesù allora voglio Malgioglio che fa la Madonna…ma cosa stiamo diventando…il bambinello facciamolo fare a Crosetto…c’è ragazzi, la Sirenetta di colore, Biancaneve portoricana…".

L’imitazione di Al Bano e la frecciata di Fiorello a De Martino

A seguire, Fiorello ha sfornato la ormai classica imitazione di Maria De Filippi, a cui ha fatto esclamare: "Buonasera, signori ieri è affondata la barca di Temptation Island, ma si sono salvati tutti i concorrenti…peccato!". Ed è arrivata anche l’imitazione di Al Bano, che tra consigli gastronomici rivedibili ha chiuso l’intervento con una battuta ai limiti del ripetibile: "Ti dico qual è la cura migliore per le emo**oidi…è facile facile…basta prendere un peperoncino di circa 10 centimetri…".

E infine, Fiorello ha provato a chiamare Stefano De Martino in diretta. Per lamentarsi del fatto che il conduttore sia stato eletto da Diva e Donna come "il più bello della tv". Stefano non ha risposto, però. E allora lo speaker de La Pennicanza ha concluso con un aneddoto (ovviamente inventato) sul mattatore di Affari Tuoi: "Dai ragazzi su…quando è uscito l’articolo immediatamente vedo la chiamata (di De Martino, ndr)…mi ha chiesto scusa…’Ti chiedo scusa hanno scritto questa bufala che io sarei il più bello della televisione italiana, non è vero, sei tu il più bello’…comunque lui stesso ha ammesso di essere il secondo…primo io, secondo De Martino, terzo Raoul Bova".

