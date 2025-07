Facci Ridere, Pino Insegno torna in prima serata dopo le critiche: cosa vedremo e chi ci sarà Passata la bufera mediatica della prima puntata, i due membri della Premiata Ditta ripartono con la gara e nuovi ospiti: tra loro anche Nancy Brilli.

Secondo appuntamento per ‘Facci Ridere‘, il nuovo comic show condotto da Pino Insegno e Roberto Ciufoli. Stasera, domenica 6 luglio 2025, su Rai 2 andrà in onda la nuova puntata del programma, con ospiti-musoni inediti e i protagonisti delle tre squadre (Nord-Sud e Centro Italia), pronti a far di tutto per strappare un sorriso ai giurati.

Un format che sulla carta doveva essere vincente, ma che per ora ha convinto solo 754mila spettatori al debutto, con uno share del 5.9%. E se i dati dell’ascolti non sono stati entusiasmanti c’è anche da aggiungere che ‘Facci Ridere‘, ha ricevuto parecchie critiche sui social: tantissimi utenti hanno trovato lo show noioso, pieno di battute vetuste e poco convincente. Vediamo se le anticipazioni di questa sera convinceranno di più i telespettatori.

Facci Ridere, anticipazioni e ospiti seconda puntata (6 luglio 2025)

Tutto pronto su Rai 2 per il secondo appuntamento con ‘Facci Ridere‘, lo show comico condotto dall’ex coppia della Premiata Ditta, Pino Insegno e Roberto Ciufoli. Questa sera, lo spettacolo porterà ancora una volta sul palco l’Italia più spontanea, rappresentata simbolicamente nelle tre squadre in gioco, che porteranno alto il nome del Nord, Centro e Sud Italia.

Protagonista assoluta, quindi, sarà la comicità popolare del Bel Paese, e i concorrenti dovranno fare di tutto per convincere i tre ‘musoni‘, facendoli ridere a crepa pelle per guadagnare punti. Nella veste dei ‘musoni, per l’appunto, questa sera tre ospiti special: Gabriele Cirilli, Lello Arena e Nancy Brilli. Riusciranno le squadre a strappargli un sorriso con barzellette, aneddoti personali, parodie, imitazioni, balletti ridicoli e dialetti usati ad arte? Alla fine della serata, il team che avrà accumulato più punti sarà eletto vincitore della puntata.

Dove vedere Facci Ridere in tv e in streaming

La seconda puntata di ‘Facci Ridere‘ andrà in onda stasera, domenica 6 luglio 2025, su Rai 2 alle 21:20. Sarà possibile seguirlo anche in streaming sul sito e la app di RaiPlay.

