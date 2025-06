'Chi può batterci?', le pagelle: Amanda Lear stronca De Martino (9), Paolantoni si arrabbia davvero (4) Nella puntata del 21 giugno, l'ultima della stagione, non mancano momenti esilaranti con Lear e Friscia e una conduzione priva di guizzi con Liorni: le pagelle

Nell’ultima puntata di Chi può batterci?, condotta da Marco Liorni in prima serata su Rai Uno sabato 21 giugno 2025, la squadra dei vip, capitanata dallo stesso presentatore del game show, include l’attore Paolo Conticini, la showgirl Elenoire Casalegno, il conduttore e attore siciliano Sergio Friscia, ormai volto di Striscia la Notizia su Canale 5, il comico napoletano Francesco Paolantoni e la ‘piccante’ Amanda Lear, più tagliente del solito nel programma Rai, dove la vediamo anche alle prese con un frustino nero mentre ricorda i suoi anni migliori di carriera. Tanti momenti leggeri, ma anche qualche reazione un po’ esagerata nella sfida tra star e il pubblico in studio, che al termine della serata batte Marco Liorni e il suo gruppo. Ecco le pagelle (personalissime) della puntata del 21 giugno 2025 di Chi può batterci?.

Chi può batterci?, puntata 21 giugno 2025: le pagelle

Amanda Lear scatenata e pungente, voto 9: l’artista dà il meglio di sé, tra battute con doppi sensi, frustini e frecciatine, e lo fa in maniera talmente spontanea e diretta che, oltre a spiazzare, sembra non rendersi conto del fatto che con le sue parole potrebbe offendere qualcuno. Come succede nel momento in cui afferma che, per lei, a Stefano De Martino, durante il primo provino tv di Amici, è successo che gli si sono strappati i pantaloni e che quello è stato l’inizio di una lunga carriera, riferendosi alla vita privata movimentata del conduttore di Affari Tuoi. Non solo, perché ci viene in mente pure l’istante in cui sostiene che Angela Brambati non può aver fatto una copertina senza veli per Playboy perché "l’ho vista nuda e no". Insomma, Amanda Lear, oltre ad essere energica e spigliata, non perde un colpo quando si tratta di ‘sfamare’ il pubblico, che ama questo genere di commenti, e ci piace questo modo, del tutto imprevedibile, di affrontare la serata, perché almeno lei un po’ di pepe lo aggiunge allo show.

Sergio Friscia mattatore, voto 8: continua a rubare la scena il conduttore di Striscia la Notizia, ma se lo può permettere visto che lo fa sempre con rispetto e l’intento di divertire il pubblico con qualche uscita fuori dall’ordinario o comunque mirata. Il comico infatti non risulta mai fuori luogo, anzi reagisce con eleganza e umorismo alle provocazioni, come quando Francesco Paolantoni si arrabbia con lui perché, scherzando, dice che nel suo lato b non legge "niente (si parla di metoposcopia per prevedere il futuro, ndr)". Alla fine, tra Friscia e Lear non mancano le risate.

Con Marco Liorni manca il pathos, voto 5: il conduttore è elegante, composto, un buon oratore, ma nel suo modo di lavorare non vediamo quell’ardore, quella passione che invece portano in scena altri presentatori, come Stefano De Martino e Paolo Bonolis, per citarne alcuni. Liorni si limita, anche quando ride sembra sforzarsi, e poi non riesce a uscire da quella compostezza che da sempre lo contraddistingue: bene che non si sfoci nel ridicolo, ma lasciarsi andare ancora un po’ lo aiuterebbe a non dare l’impressione di essere freddo e indifferente a ciò che sta facendo nello show.

Paolo Conticini sottotono, voto 5: parte bene l’attore e conduttore, partecipando alla prima manche riguardante la tv come portavoce della squadra vip. Il problema è che interagisce poco e da lui, che di commedie e cinepanettoni se ne intende per quante ne ha fatte, ci aspettiamo una verve comica più spiccata, che però emerge di rado, per esempio quando parla di "colonscopia" nel momento in cui in studio ci si chiede a cosa serva la medoposcopia. Forse un po’ troppo sulle sue per uno show come Chi può batterci?, anche se il suo contributo, quando necessario, lo dà.

Elenoire Casalegno come il prezzemolo, voto 4: per carità, nessuno mette in dubbio che la Casalegno ha voglia di fare la differenza nella squadra, mettendosi in gioco dall’inizio alla fine, e infatti questo aspetto lo apprezziamo molto. Solo che, a nostro avviso, è fin troppo partecipe, tanto che la telecamera punta spesso l’attenzione su di lei, e soprattutto vuole far valere la sua opinione insistendo nello spiegare il motivo di certe risposte, anche più volte, come ad avere bisogno di affermarsi.

Francesco Paolantoni arrabbiato, voto 4: che Paolantoni s’infiammi non è la prima volta se pensiamo a Stasera tutto è possibile, e infatti non è certo ciò che ci colpisce (queste dinamiche già mostrate in varie occasioni però a lungo andare stancano, ormai manca l'"effetto sorpresa"). Il punto è che con Sergio Friscia si arrabbia davvero, per una battuta nemmeno offensiva tra l’altro, perché si vede che il vip siciliano sta giocando un po’ con la storia del suo lato b. In questa occasione Paolantoni, serissimo, si volta verso di lui, spiazzandolo completamente con queste parole: "Ti do uno schiaffo, per quello che stai pensando", un gesto che, siamo certi, non farebbe mai, ma che mette in luce quanto l’attore napoletano sia permaloso, tanto da usare parole che non sono certo da elogiare. Eppure i comici dovrebbero essere i primi a non prendersi troppo sul serio. Lo bocciamo, quindi, perché troviamo la sua reazione un po’ fuori luogo, trattandosi appunto di un programma di intrattenimento dove la battuta funge da carburante, anche se sane risate le regala pure Paolantoni nel corso della serata.

