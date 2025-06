Rai, Caterina Balivo si sente in bilico: “Non è detto che ci saremo”, che fine fa 'La Volta Buona' Chiacchierando in collegamento con Cristiano Malgioglio nella puntata di oggi martedì 17 giugno 2025 su Rai 1, la conduttrice ha allarmato il pubblico

Caterina Balivo è a rischio? Al timone, come di consueto, della puntata odierna de La Volta Buona, la conduttrice ha messo in allarme il pubblico del daytime pomeridiano di Rai 1. Il motivo? Chiacchierando in collegamento con Cristiano Malgioglio, Caterina ha scherzato sul futuro del suo programma lasciando trapelare qualche dubbio sulla conferma che tuttavia, con la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai per la prossima stagione 2025/26 alle porte, sembra essere quasi certa. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

La Volta Buona, le parole di Caterina Balivo sul futuro del programma

Nella puntata di oggi martedì 17 giugno 2025 a La Volta Buona si è tornati a parlare di Raffaella Carrà. Tra poche settimane saranno infatti quattro anni dalla scomparsa della cantante e icona della cultura pop italiana e, per l’occasione, Caterina Balivo ha telefonato a Cristiano Malgioglio. Tra gli autori più noti del panorama italiano, Malgioglio ha scritto alcuni dei brani più famosi mai cantati da Raffaella, dal successo ‘Forte, forte, forte’ alla più intima ‘Innamorata’ che la cantante era solita dedicare al suo compagno Sergio Japino.

"Il ricordo più triste e la telefonata che mi ha fatto prima di lasciarci" ha confessato Malgioglio, in collegamento telefonico con Caterina Balivo e lo studio de La Volta Buona. Il giudice di Amici di Maria De Filippi ha ricordato la sua ultima chiacchierata con l’amica Raffaella Carrà, scomparso il 5 luglio del 2021 a Roma dopo una lunga battaglia contro un tumore ai polmoni. "Io non lo sapevo, è stato un dolore enorme. Mi disse di non cambiare mai e io non capivo cosa intendesse, poi dopo ho avuto la tragica notizia".

Chiusa la toccante parentesi dedicata a Raffaella, Cristiano Malgioglio ha dato appuntamento a Caterina Balivo all’anno prossimo. "Ti prometto che l’anno venturo ti verrò a trovare" ha garantito il cantautore alla conduttrice la quale, tuttavia, ha lasciato trapelare qualche dubbio sul suo futuro. "Vediamo di arrivarci all’anno prossimo, non è detto che ci trovi" ha scherzato Caterina Balivo, mettendo in allarme al pubblico del daytime del pomeriggio di Rai 1.

La situazione del programma e la conferma di Caterina Balivo

La sensazione – come anticipato – è che Caterina Balivo si sia lasciata ‘scappare’ solamente un battuta sul futuro de La Volta Buona. Dopo un inizio di stagione sottotono, infatti, il programma (alla sua seconda edizione) è diventato un vero e proprio simbolo del daytime pomeridiano di Rai 1 assestandosi su ascolti discreti e soprattutto riscuotendo un ottimo hype su social e web grazie alle sue intervista quotidiane . Lo show dovrebbe dunque essere quasi certamente confermato alla presentazione ufficiale dei palinsesti Rai per la prossima stagione 2025/26 in programma il prossimo luglio a Napoli e, a partire da settembre, Caterina Balivo sarà pronta a tornare al timone del pomeriggio di Rai 1.

