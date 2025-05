Domenica In, Malgioglio (forse) preferisce Amici: “No a Mara Venier”, il retroscena Il cantautore potrebbe dire di no alla conduzione al fianco di Mara Venier perché fedele a Maria De Filippi e al suo Amici: le ultime indiscrezioni.

Alla guida di Domenica In ci sarà ancora una volta Mara Venier ma la Rai ha in mente di affiancare alla conduttrice, certezza del programma, anche altri personaggi. Tra questi si è vociferato Cristiano Malgioglio che potrebbe però rifiutare o almeno è quanto dicono le ultime indiscrezioni.

Cristiano Malgioglio dice di no a Domenica In?

Ieri il sito DavideMaggio ha scritto che probabilmente al fianco di Mara Venier a Domenica In ci potrebbe essere Gabriele Corsi, reduce da un’altra conduzione dell’Eurovision Song Contest e presenza fissa sul Nove con Don’t forget the Lyrics. Inoltre su Affariitaliani è stato invece svelato che potrebbe essere Cristiano Malgioglio un nuovo innesto del contenitore della domenica. Tuttavia oggi su Repubblica fa sapere che il paroliere potrebbe anche dire di no a Domenica In perché non vorrebbe tradire Maria De Filippi. Anche se lui entra soltanto a farne parte verso la fine con il Serale il programma di Canale 5 va in onda per un lungo periodo proprio la domenica pomeriggio alla stessa ora della trasmissione di Rai 1. Quindi per questo motivo non se la sentirebbe di passare dall’altro lato della barricata.

Il paroliere confermato a Tale e Quale Show

Tuttavia Cristiano Malgioglio è stato confermato in un altro programma dell’azienda di viale Mazzini, si tratta di Tale e Quale Show in cui veste i panni del "perfido" giurato. Infatti si legge sul quotidiano: "Lo stesso artista, però, è stato confermato da Carlo Conti nella giuria di Tale e Quale Show, assieme a Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi". D’altra parte però Maria De Filippi e il suo staff della scuola più ambita d’Italia non ha ancora confermato chi saranno i giurati della prossima edizione del Serale. Per ora ci si occupa del casting della nuova stagione di Amici che riprenderà come al solito a settembre.

La nuova hit dell’estate di Malgioglio con Gente de Zona

Al momento Cristiano Malgioglio ha lanciato la nuova hit estiva prodotta insieme al gruppo musicale cubano Gente de Zona intitolata Alè Alè e uscita lo scorso 9 maggio. Il cantautore si augura che entri a far parte dei tormentoni estivi della prossima estate che è alle porte. Per ora le visualizzazioni e gli ascolti su YouTube si attestano in due settimane a oltre 150mila mentre su Spotify siamo sotto le 80mila riproduzioni. Tra canzoni, trasmissioni e l’annuncio del matrimonio con il suo fidanzato turco Onur Cristiano Malgioglio sembra essere ancora ben saldo sulla cresta dell’onda in barba all’età.

