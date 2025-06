Chi può batterci?, Marco Liorni porta un cast stellare per un finale col botto: da Paolantoni ad Amanda Lear Ultima puntata per il game show di Rai 1: in palio 65 mila euro e una finale che promette spettacolo, con Amanda Lear, Paolantoni, Friscia, Casalegno e Conticini.

Ultimo appuntamento con Chi può batterci?, il game show condotto da Marco Liorni, che torna stasera, sabato 21 giugno, alle 21.30 su Rai 1 per il finale di stagione. Dopo aver centrato il 14% di share nell’ultima puntata, il programma chiude il suo veloce ciclo estivo con una serata pensata per intrattenere fino a tardi.

Anticipazioni: il cast stellare della finale.

Al fianco di Marco Liorni, ancora una volta in doppio ruolo tra conduzione e gioco, ci saranno Amanda Lear, Francesco Paolantoni, Sergio Friscia, Elenoire Casalegno e Paolo Conticini. Amanda Lear è ormai una presenza fissa in tv, ironica e sicura di sé. Paolantoni e Friscia garantiscono il lato comico, mentre Casalegno e Conticini completano la squadra con esperienza e ritmo. Tutti pronti a giocarsela nel clima leggero e familiare che ha contraddistinto il format.

Chi può batterci? giunge al termine

Il format non ha voluto strafare, ma ha puntato su una struttura chiara: round su cultura generale, logica, attualità e prove più imprevedibili. Il momento clou resta sempre l'"uno contro tutti", dove un concorrente sfida uno alla volta tutti e sei i vip. Il jackpot di stasera parte da 65 mila euro e potrebbe salire, rendendo la sfida ancora più tesa. Dal ritmo sostenuto alla voce fuori campo ironica che è diventata un segno distintivo. i programma è un mix che ha funzionato soprattutto tra le famiglie e il target ampio.

Marco Liorni convince nel sabato sera

Marco Liorni si conferma volto perfetto per la prima serata di Rai 1: garbato, affidabile, mai sopra le righe. Ha saputo dare al programma uno stile pulito e riconoscibile, mettendosi anche in gioco come concorrente in più di un’occasione. Il bilancio è positivo tra ascolti e cast. Ora, stasera si chiude con l’ultima puntata, ma la domanda che resta è: chi riuscirà a batterli tutti?

