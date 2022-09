Svelato il cast del Gf Vip 7: ecco chi entrerà nella casa Finito l’effetto “top secret” sui concorrenti della nuova edizione del reality di Signorini con un leak che dovrebbe aver rivelato tutti i nomi dei vipponi

Mancavano solo poco più di quattro giorni al debutto del Gf Vip 7 e il piano di Alfonso Signorini era quello di svelare il cast del reality solamente in occasione della prima puntata di lunedì 19 settembre. Come spesso accade, però, tra indizi, voci e leak, è difficile mantenere l’assoluta riservatezza su uno degli show più seguiti della tv. Ecco quindi che in mattinata il sito Davidemaggio è riuscito a rivelare quelli che dovrebbero essere – salvo sorprese – tutti i concorrenti della settimana edizione del Gf Vip. Scopriamo di chi si tratta.

Gf Vip: il cast completo della settima edizione

Giovanni Ciacci: il primo nome ufficiale annunciato da Signorini. L’ex volto di Detto Fatto ha rivelato di essere sieropositivo e di voler parlare della sua malattia nel corso del reality.

Wilma Goich: la cantante italiana, ex moglie della leggenda del pop italiano Edoardo Vianello (con cui formò I Vianella), è stata la seconda concorrente ufficialmente svelata.

Pamela Prati: il nome probabilmente più atteso. L’ex soubrette fa il suo ritorno al Gf Vip dopo la squalifica del 2016 e dopo il famoso affaire Mark Caltagirone.

Patrizia Rossetti: l’indizio dei piedi di Alfonso Signorini trova conferma e l’ex conduttrice torna al reality dopo la partecipazione a La Fattoria nel 2005 e a Pechino Express nel 2018.

Carolina Marconi: altro nome che circolava, la modella venezuelana torna "a casa" (prese parte al Grande Fratello nell’ormai lontano 2004) dopo aver vinto una lunga battaglia contro un tumore al seno.

George Ciupilan: il giovane tiktoker passa dalla classe de Il Collegio alla casa più spiata d’Italia.

Marco Bellavia: volto noto soprattutto alle generazioni degli anni Novanta, fu Steve nelle serie live-action ispirate a Kiss Me Licia.

Daniele Del Moro: ex gieffino, partecipò al Grande Fratello nel 2016.

Edoardo Donnamaria: volto di Forum e speaker di RTL 102.5, doveva partecipare già alla scorsa edizione del Gf Vip.

Gegia: Attrice e comica celebre negli anni Ottanta, fa il suo ritorno in tv dopo un lungo silenzio.

Ginevra Lamborghini: sorella maggiore di Elettra Lamborghini.

Charlie Gnocchi: conduttore radiofonico, fratello di Gene Gnocchi.

Elenoire Ferruzzi: icona trans, promette scintille grazie alla sua eccentricità.

Antonella Fiordelisi: ex schermitrice entrata nel mondo del gossip per i suoi flirt con Gonzalo Higuain e con il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, Carlos.

Sara Manfuso: giornalista (ospite in tv a Dritto e Rovescio, Zona Bianca, Agorà, Otto e Mezzo, etc.), sposata con il deputato del PD Andrea Romano.

Nikita Pelizon: ex tentatrice di Temptation Island, vista quest’anno a Pechino Express nella coppia "italia-Brasile" con Helena Prestes.

Attilio Romita: uno dei mezzibusti più famosi della tv italiana, ha condotto per anni il TG1.

Luca Salatino: tronista dell’ultima stagione di Uomini e Donne, da dove è uscito in coppia con la corteggiatrice Soraia Ceruti.

Antonino Spinalbese: parrucchiere noto soprattutto per la sua relazione con Belén Rodríguez, terminata nel 2021, anno in cui i due hanno avuto la figlia Luna Marie.

Alberto De Pisis: ex di Taylor Mega, si è poi dichiarato omosessuale.

Amaurys Pérez: ex pallanuotista ormai di casa nel mondo dei reality, da Ballando con le Stelle a Pechino Express, dall’Isola dei Famosi a Bake Off.

Cristina Quaranta: una delle tantissime ragazze lanciate giovanissime a Non è la Rai.

Sofia Giaele De Donà: influencer che ha partecipato a Ti Spedisco in Convento.

