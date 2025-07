Grande Fratello, la partenza slitta e c’è una grande novità: la mossa di Pier Silvio Berlusconi Niente partenza a settembre per il Grande Fratello: la nuova edizione, con Alfonso Signorini al timone, potrebbe debuttare direttamente in autunno inoltrato.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Le voci si rincorrevano da giorni, ma ora le indiscrezioni sembrano trovare conferma: Grande Fratello, ormai noto anche come reality più longevo della tv italiana, non tornerà su Canale 5 a settembre come da tradizione. Stando a quanto riportato da Dagospia, la nuova edizione dovrebbe partire direttamente a ottobre, con un mese di ritardo rispetto al solito. E non sarebbe l’unica novità all’orizzonte.

Grande Fratello 2025: l’attesa prima dell’annuncio ufficiale

in attesa di scoprire cosa dirà Pier Silvio Berlusconi l’8 luglio nel consueto incontro stampa a Cologno Monzese, il clima è già quello da pre-produzione. Dopo un’annata non proprio brillante per i reality Mediaset, il Biscione punta comunque sul suo reality più stabile: "A tornare certamente in onda sarà il più solido Grande Fratello con la conduzione di Alfonso Signorini", si legge su Dagospia. Nessuna rivoluzione, quindi, ma un cambio di calendario che lascia intendere una volontà di ricalibrare tempi, contenuti e scelte strategiche.

Grande Fratello: rinviato l’inizio e cambio opinionista

La data d’inizio slittata potrebbe non essere l’unica modifica in vista. Sempre secondo Dagospia, ci sarebbero novità anche sul fronte opinionisti. Dopo l’esperimento dello scorso anno con Cesara Buonamici, non è escluso che si scelga una direzione diversa, magari più leggera o più vicina al pubblico del reality. In ogni caso, i dettagli saranno svelati lunedì 8 luglio, quando Berlusconi presenterà l’intero palinsesto autunnale.

Gianmarco e Martina, da Uomini e Donne alla casa del GF

Intanto, cominciano a spuntare i primi possibili concorrenti. Amedeo Venza ha sganciato un’indiscrezione che ha subito fatto rumore: tra i provinati per il nuovo Grande Fratello ci sarebbero Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, entrambi ex volti di Uomini e donne. E già solo la loro presenza, se confermata, potrebbe creare dinamiche esplosive.

I due avevano condiviso un percorso turbolento nel dating show di Maria De Filippi, conclusosi con la scelta di lei che aveva preferito un altro corteggiatore. Gianmarco, secondo quanto raccontato all’epoca, "Non l’aveva presa affatto bene", ma l’occasione di sedersi sul trono sembrava averlo riportato in carreggiata. Ora, però, si parla di una loro possibile convivenza forzata nella Casa, con tutti i rischi e le tentazioni del caso.

Oggi entrambi sono sentimentalmente impegnati: lei in vacanza a Ibiza col nuovo fidanzato, lui in una relazione con Cristina Ferrara, sempre conosciuta a Uomini e donne. Ma l’ingresso al Grande Fratello potrebbe rimescolare le carte. Perché l’interesse tra i due, quello vero, non è mai stato un mistero. E il GF, si sa, è il posto perfetto per rimettere tutto in discussione.

