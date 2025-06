"Gianmarco Steri farebbe di tutto per il Grande Fratello", ma c'è l'ostacolo Cristina Ferrara Dopo il trono a Uomini e Donne, Gianmarco Steri sogna il Grande Fratello. Tra nuovi progetti e la storia d’amore con Cristina, cosa succederà davvero?

Il suo trono è terminato il mese scorso con la scelta di Cristina, ma Gianmarco Steri resta al centro dell’attenzione mediatica. Il barbiere romano, protagonista indiscusso dell’ultima edizione di Uomini e Donne, non sembra destinato all’oblio mediatico come capitato a molti ex tronisti, spariti nel nulla una volta spente le telecamere del dating show di Maria De Filippi. Per lui, infatti, presto potrebbero aprirsi le porte di un altro programma popolarissimo: il Grande Fratello.

Gianmarco Steri al Grande Fratello: "Farebbe tutto per entrare"

Da Uomini e Donne al GF. Il cammino di Gianmarco sembrerebbe già segnato. Lo ha svelato poche ore fa Lorenzo Pugnaloni, il quale su Instagram ha rivelato che l’hairstylist classe 1996 avrebbe come grande obiettivo quello di partecipare all’edizione del reality in partenza tra tre mesi: "Steri farebbe tutto per entrare al GF a settembre", le parole dell’influencer specializzato nel gossip televisivo.

Il ‘canale’ aperto tra GF e Uomini e Donne

Se così fosse, non sarebbe la prima volta di un ex Uomini e Donne che diventa gieffino. La storia recente è piena di casi di ex protagonisti dello show di Maria che si sono riciclati all’interno della casa più spiata della tv: dai più recenti Javier Martinez e Chiara Cainelli, ma anche Gianmarco Onestini, Daniele Del Moro, Sonia Lorenzini, Andrea Damante, Costantino Vitagliano e tanti altri. Il motivo di tale corsia preferenziale? Chi esce da Uomini e Donne, in genere, ambisce al GF per restare in hype e tentare un ulteriore scatto di visibilità nel mondo dello showbiz, e Alfonso Signorini, in genere, è ben felice di accogliere volti già noti al grande pubblico e poco esosi dal punto di vista economico. Un connubio perfetto, dunque, che potrebbe riproporsi anche quest’anno con Gianmarco Steri.

Gianmarco e il ‘problema’ Cristina Ferrara

C’è un problema, però, e riguarda Cristina Ferrara, la ragazza che Gianmarco ha scelto lo scorso 30 maggio nel gran finale (in prima serata) di Uomini e Donne e con la quale il barbiere romano sta ora vivendo un’intensa storia d’amore lontano dalle telecamere. Qualora Steri dovesse entrare nel cast del Grande Fratello, i due non potrebbero vedersi per diversi mesi, mettendo a dura prova il loro rapporto sentimentale appena nato, considerate anche le tentazioni che l’ex tronista troverebbe dentro la Casa. Nulla di irrisolvibile, però, visto che in quel caso Cristina sarebbe certamente coinvolta da Signorini con sorprese, ospitate e – perché no – con qualche capatina all’interno del loft romano.

Grande Fratello: quando inizia e prime news sul cast

Allo stato attuale delle cose, Gianmarco Steri ha tutte le carte in regola per diventare un concorrente del prossimo GF, la cui partenza è prevista per metà settembre 2025. Mediaset non ha ancora fornito i dettagli dell’edizione 2025/2026, che dovrebbe confermare la durata di quella precedente (circa sei mesi). Al timone, come al solito, Alfonso Signorini, che in queste settimane sta già vagliando con gli autori candidature e papabili per formare il cast. Oltre a Steri, l’altro nome caldo è quello di Benedicta Boccoli, quasi certa di partecipare al programma dopo aver ben figurato (una delle poche) nel corso del reality The Couple.

