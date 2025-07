Simona Ventura al Grande Fratello, primo verdetto: “Chi viene escluso”, ma c’è un intrigo con Fazio e Mara Venier Stando alle ultime indiscrezioni Pier Silvio Berlusconi avrebbe scelto la conduttrice per il GF (nip) di ottobre, ma resta da risolvere il contratto con Nove

Il Grande Fratello si prepara a raddoppiare nel segno di Simona Ventura. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Pier Silvio Berlusconi avrebbe scelto la conduttrice per il GF (nip) in partenza a ottobre ma, al momento, rimane da risolvere la questione contrattuale. Simona è infatti in uscita dalla Rai ma anche da Discovery, dove su Nove era impegnata a Che Tempo Che Fa. Scopriamo cosa succederà e tutti i dettagli.

Simona Ventura al Grande Fratello: la situazione

Il Grande Fratello raddoppia. Nella prossima stagione, infatti, potremmo vedere ben due edizioni del reality show di Canale 5: una versione ‘nip’ in partenza in autunno e una versione ‘Gold’ con concorrenti vip nel 2026. Alfonso Signorini rimarrà alla guida del ‘suo’ GF Vip, mentre il Grande Fratello di ottobre Pier Silvio Berlusconi avrebbe scelto Simona Ventura; le voci si sono fatte sempre più insistenti negli ultimi giorni e anche il giornalista Giuseppe Candela ha confermato il tutto. "Simona Ventura alla conduzione del GF Nip da ottobre è una notizia vera (Vip con Signorini da gennaio)" ha scritto il giornalista su X, aggiungendo però un retroscena sulla complicata situazione contrattuale della conduttrice, in uscita sia da Rai che dal circuito Discovery, dove su Nove sedeva al ‘Tavolo’ di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, che si prepara ad accogliere Mara Venier: "Idea nata negli ultimi giorni ma Ventura deve risolvere problemi contrattuali con la Rai e lasciare Che Tempo Che Fa (dove arriva Mara Venier, anche lei di caschetto)"

Il futuro della conduttrice e il ‘nuovo GF: chi ci sarà

Con la chiusura di Citofonare Rai 2 Simona Ventura è rimasta tra i grandi delusi (ed esclusi) alla presentazione ufficiale dei palinsesti Rai per la stagione 2025/26. Dopo l’impegno come opinionista a L’Isola dei Famosi (e la risoluzione del sopracitato contratto con Nove), però, la conduttrice potrebbe prendersi presto la sua rivincita su Mediaset al timone del Grande Fratello. L’edizione in partenza in autunno sarebbe una versione ‘nip’ (solo con concorrenti sconosciuti e fuori dal mondo dello spettacolo) per celebrare i 25 anni dalla prima, storica, edizione condotta da Daria Bignardi e vinta da Cristina Plevani. Secondo le ultime indiscrezioni questa regola sarà ancora più ferrea, con influencer e tiktoker al bando per avere una lista di concorrenti veramente nip e il più ‘genuina’ possibile.

