Stasera in tv (2 luglio): il mesto addio di Amadeus. E Veronica Gentili chiude l'Isola tra le polemiche I programmi tv da vedere stasera. Puntate finali per L’Isola dei Famosi (Canale 5) e Like a Star (Nove), su Rai 3 ‘Chi l’ha visto?’ punta al botto di share.

Cosa vedere stasera in tv? Ce n’è per tutti i gusti nei palinsesti delle reti televisive in chiaro anche in questo mercoledì 2 luglio 2025, che offrirà spunti interessanti per tutti i gusti televisivi, dall’intrattenimento, fino all’informazione e il cinema internazionale.

Stasera in tv (2 luglio), cosa vedere: L’Isola dei Famosi e Like a Star, tempo di finali per Veronica Gentile e Amadeus

Serata piuttosto animata quella di questo mercoledì 2 luglio 2025, con proposte che spaziano dal reality puro al film d’autore, passando per l’informazione, l’azione e il romanticismo. Su Canale 5, protagonista è ancora una volta L’isola dei famosi, con Veronica Gentili che si gioca la sua ultima puntata puntando su dinamiche sempre più tese e sull’incoronazione del vincitore. Questa sera verrà eletto il vincitore e tra i favoriti – insieme a Omar Fantini – c’è anche Mario Adinolfi, finito nel mirino del web per il ripescaggio ottenuto in semifinale che ha scatenato le proteste del web (Vota QUI il tuo preferito).

Intanto sul Nove si fa spazio la sfida tutta Amadeus con i suoi due titoli: The Cage – Prendi e scappa e Like a Star. Il primo è un gioco ad alta tensione, in cui i concorrenti devono rispondere a domande mentre corrono contro il tempo per conquistare il bottino, il secondo è un talent musicale dove giovani artisti si mettono in gioco per diventare delle piccole star, con giudici del calibro di Rosa Chemical, Elio e Serena Brancale. Anche per Like a Star sarà l’ultima puntata: questa sera, infatti, i nove finalisti selezionati nel corso delle scorse sette puntate si sfideranno per aggiudicarsi il maxi-premio di 50mila euro messo in palio dal programma. Purtroppo, lo show non ha riscosso gli ascolti sperati, viaggiando attorno a una media del 3% durante tutto l’arco della messa in onda.

Programmi tv stasera, mercoledì 2 luglio: Miram Leone su Rai 1

Intanto la Rai, come spesso accade, va in direzioni molto diverse. Su Rai 1 c’è L’amore a domicilio, una commedia romantica con protagonisti Miriam Leone e Simone Liberati. La storia è quella di un uomo che si innamora di una donna agli arresti domiciliari, con tutto quello che ne consegue. Su Rai 2, invece, l’appuntamento è con Delitti in Paradiso, l’inossidabile crime drama ambientato nei Caraibi, mentre Rai 3 propone una nuova puntata di Chi l’ha visto?, che la scorsa settimana è voltato all’11,8% di share grazie a suoi approfondimento su casi di persone scomparse e misteri irrisolti. Italia 1 punta sull’adrenalina con il film Cash Out – I maghi del furto, un action recente con un protagonista che organizza un colpo spettacolare insieme al fratello, ma viene ostacolato da un’agente infiltrata. Su Rete 4, invece, spazio all’attualità con Zona bianca, condotto da Giuseppe Brindisi, che affronta i temi caldi della settimana, dai casi di cronaca alle polemiche politiche. La7, invece, proporrà un classico della commedia italiana, il film cult Febbre da Cavallo con Gigi Proietti ed Enrico Montesano.

Chiudono la serata alcuni titoli interessanti sui canali filmici: su 20 va in onda Scontro tra Titani, film fantasy con battaglie epiche e divinità in lotta. Su Iris è la volta di Nato il 4 Luglio, il classico con Tom Cruise ambientato nel post-Vietnam. Mentre su Cine 34 c’è Fracchia, la belva umana, commedia italiana con Paolo Villaggio. Una serata, insomma, in cui non mancherà nulla.

