Cosa vedere stasera in tv? Ce n’è per tutti i gusti nei palinsesti delle reti televisive in chiaro anche in questo mercoledì 21 maggio 2025, che offrirà spunti interessanti per tutti i gusti, dall’intrattenimento, fino all’informazione e il cinema internazionale.

Stasera in tv (21 maggio), cosa vedere: L’Isola dei Famosi contro Chi l’ha visto?

Mercoledì 21 maggio 2025, la prima serata in TV è piuttosto varia e ce n’è davvero per tutti i gusti, tra inchieste, film romantici, documentari e reality. Partiamo da Rai 3, dove alle 21:20 torna l’appuntamento con Chi l’ha visto?, lo storico programma condotto da Federica Sciarelli, che continua a mantenere saldo il suo pubblico grazie all’attenzione che dedica ai casi di persone scomparse, spesso con aggiornamenti in diretta e appelli accorati. Su Rete 4, invece, c’è Fuori dal coro con Mario Giordano, che affronta temi di attualità con il suo solito stile graffiante e senza filtri. Due programmi che si rivolgono a un pubblico completamente diverso: amanti del true crime per quello di Chi l’ha visto?, e più polemico e provocatorio nel caso di Fuori dal coro. Ma il vero campione da battere stasera sarà su Canale 5, dove prosegue l’appuntamento con L’Isola dei Famosi, quest’anno guidata da Veronica Gentili. Il reality, giunto alla sua diciannovesima edizione, continua a raccontare le dinamiche tra i concorrenti in Honduras, tra prove di sopravvivenza, tensioni e alleanze. Dopo le prime due puntate non esaltanti in termini di share (18,9% al debutto, poi calo al 17,4%), la Gentili ha la grande occasione di rimettere in carreggiata il suo reality. La serata televisiva, infatti, non propone rivali particolarmente impegnativi, anche perché Rai 1 – dopo Affari tuoi – trasmetterà il film Se scappi, ti sposo, una commedia romantica con Julia Roberts e Richard Gere, una pellicola (già vista e rivista) che difficilmente sfonderà oltre il 12/13% di share. Rai 2 propone invece il documentario Nino Benvenuti, una leggenda italiana, un ritratto dedicato al grande pugile, simbolo dello sport italiano del dopoguerra, un’occasione per conoscere meglio la sua storia, anche fuori dal ring. Italia 1 punta sul cinema con Il principe cerca figlio, sequel del celebre film con Eddie Murphy. Una commedia che gioca con la nostalgia e aggiorna la storia ai tempi moderni. E se siete più in vena di film, ci sono diverse alternative interessanti. Su 20 c’è The Foreigner, un action-thriller con Jackie Chan alle prese con una vicenda personale che si intreccia con la politica e il terrorismo. Su Iris, invece, va in onda Collateral, noir urbano con Tom Cruise nei panni di un killer e Jamie Foxx tassista suo malgrado. Infine, su Cine 34 spazio a un classico della commedia italiana con Don Camillo, una delle pellicole più amate del celebre duo Fernandel-Cervi.

