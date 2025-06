Giulia Salemi in sedia a rotelle dopo The Cage: l'infortunio e la foto in ospedale. Amadeus: "Ti ha distrutto" L’influencer è stata travolta accidentalmente da un concorrente nel corso del gioco, riportando un problema al ginocchio: ecco nel dettaglio l’accaduto.

Il nuovo gioco condotto da Amadeus sul Nove, ovvero The Cage – Prendi e scappa, è un programma a dir poco travolgente. E questo lo sa bene la co-conduttrice Giulia Salemi che nella puntata di ieri sera è stata accidentalmente travolta da un concorrente con un grande tira graffi per gatti, andando quindi in contro a un piccolo infortunio. L’influencer, dopo la puntata, ha pubblicato sui social una foto che la vede in sedia a rotelle all’ospedale, spiegando ai tanti fan ciò che è accaduto: scopriamo di più.

The Cage, Giulia Salemi travolta da un concorrente: cosa è successo

Nella puntata di ieri sera di The Cage, abbiamo assistito a un piccolo incidente che ha visto protagonista Giulia Salemi. "Questa puntata ha un finale scoppiettante, invito a vederla perché il mio ginocchio sarà protagonista", ha infatti commentato la diretta interessata attraverso la piattaforma X poco prima della messa in onda della puntata.

Nel tentativo di portare fuori dalla ‘gabbia’, nel tempo previsto, un grande tira graffi per gatti, il concorrente in gioco ha infatti travolto Giulia Salemi che ha manifestato subito dolore al ginocchio proprio a causa dello scontro. "Mi avete ucciso la Salemi, ti ha distrutto le ginocchia", ha esclamato Amadeus, mentre il concorrente, fortemente mortificato, si scusava con Giulia. Come sappiamo, le puntate di The Cage vengono registrate prima, e tutto ciò è dunque accaduto ormai diversi giorni fa. Alla fine della puntata, Giulia ci ha però tenuto a raccontare ai fan ciò che è successo a seguito di quella serata e il motivo per cui, per diversi giorni, l’hanno vista portare del ghiaccio sul ginocchio.

Giulia Salemi e la foto in sedia a rotelle in ospedale: "Mi ha fatto a pezzi"

"Io che saluto il mio ginocchio. Mi ha fatto a pezzi", ha dunque commentato Giulia Salemi sui social dopo la puntata e prima di postare tra le Instagram Stories una foto in cui la si vede in ospedale su una sedia a rotelle con la scritta: "Ecco perché mi avevate visto con il ghiaccio per giorni". Giulia, dopo l’incidente vissuto durante la registrazione, si è infatti recata in ospedale per accertamenti manifestando dolore al ginocchio. Fortunatamente nulla di grave per l’influencer che, alla fine, se l’è cavata con qualche giorno di ghiaccio prima di tornare più in forma che mai. Insomma, un piccolo incidente dovuto alla foga e al grande coinvolgimento del gioco, senza dubbio tra i più adrenalinici e travolgenti del momento.

