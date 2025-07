Amadeus chiude Like a Star, ultima chance sul Nove (con maxi-premio): finalisti, due sorprese e polemiche Oggi mercoledì 2 luglio va in scena la finale del talent show al termine di una prima edizione tutt’altro che esaltante negli ascolti tv: le anticipazioni

Like a Star giunge al termine. Oggi mercoledì 2 luglio 2025, infatti, va in scena il gran finale del talent show condotto da Amadeus su Nove. Al termine di una prima edizione tutt’altro che esaltante dal punto di vista degli ascolti, ‘Ama’ va a caccia di un’insperata conferma con l’attesa finalissima, che vedrà nove concorrenti (sette già definiti) giocarsi il montepremi di 50mila euro. Chi vincerà? Alla giuria, come sempre, ci saranno Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale; appuntamento in prima serata su Nove. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

Like a Star, le anticipazioni della finale: cosa vedremo

Cala il sipario sulla prima edizione di Like a Star, che oggi mercoledì 2 luglio 2025 terminerà la sua lunga cavalcata iniziato lo scorso maggio con quella che sarà l’ottava e ultima puntata. La finalissima dello show basato sul format inglese Starstruck non solo assegnerà i 50mila in palio al vincitore, ma potrebbe anche rivelarsi l’ultima chiamata per Amadeus per un’eventuale conferma del programma. Like a Star non ha infatti convinto negli ascolti tv (con una media attorno al 3%) e la finale rappresenta uno step importantissimo per il suo futuro su Nove. Sul web, invece, lo show continua a essere seguitissimo, ma non mancano i detrattori e le polemiche su un formato giudicato troppo simile a Tale e quale show a causa delle esibizioni-omaggio agli artisti delle canzoni.

I concorrenti in gara: chi vince

Stasera, in occasione della finale, a Like a Star ci saranno due ripescaggi. Ai sette finalisti già sicuri di potersi giocare la vittoria del talent show e il montepremi di 50mila euro, infatti, si aggiungeranno due concorrenti "extra". In finale sono arrivati Adolfo con l’omaggio a Mina, Alice con Christina Aguilera, Antonello come Freddie Mercury, Alessia nei panni di Beyoncé, Rosy con Céline Dion, Valentino come Lucio Dalla e Sol che ha omaggiato Ariana Grande. I due nuovi finalisti verranno selezionati e giudicati dal pubblico nella prima parte del programma tra i team che sono stati eliminati (i team Vasco, Adriano Celentano, Alessandra Amoroso, Michael Jackson, Whitney Houston e Bon Jovi), mentre nella seconda fase andrà in scena la finale vera e propria. Sul palco si esibiranno i nove finalisti (sia in gruppo che singolarmente) e saranno giudicati dalla giuria composta da Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale e dal pubblico. I tre vincitori si giocheranno il tutto per tutto nella supersfida finale che incoronerà il vincitore.

Quando e dove vedere Like a Star in tv e streaming (mercoledì 2 luglio 2025)

La finale di Like a Star va in onda stasera in tv su Nove. Appuntamento, come sempre, in prima serata a partire dalle ore 21:30, subito dopo The Cage – Prendi e Scappa condotto sempre da Amadeus. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Discovery+ (tramite app o sito).

