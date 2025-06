Stasera in tv (18 giugno): Amadeus stakanovista e Federica Sciarelli sfida Veronica Gentili (in crisi) I programmi tv da vedere stasera. Su Canale 5 torna l'Isola dei Famosi, su Rai 3 c'è Chi l'ha visto? e maratona Amadeus sul Nove con The Cage e Like a Star.

Cosa vedere stasera in tv? Ce n’è per tutti i gusti nei palinsesti delle reti televisive in chiaro anche in questo mercoledì 18 giugno 2025, che offrirà spunti interessanti per tutti i gusti, dall’intrattenimento, fino all’informazione e il cinema internazionale.

Stasera in tv (18 giugno), cosa vedere: L’Isola dei Famosi contro The Cage

Mercoledì 18 giugno 2025 ci sarà davvero un bel mix in prima serata, con proposte che spaziano dall’approfondimento giornalistico, al reality, passando per fiction, sport e grandi classici del cinema. La sfida più interessante della serata è sicuramente quella tra Chi l’ha visto? su Rai 3 e L’isola dei famosi su Canale 5. Da un lato c’è il programma di Federica Sciarelli, che anche questa settimana si occuperà di casi di persone scomparse e misteri da chiarire, con quella sua cifra asciutta ma coinvolgente che da anni tiene compagnia a un pubblico fedele. Al centro della puntata, i due casi di cronaca del momento: il delitto di Garlasco e il giallo di Villa Pamphili, gli stessi due temi forti che la scorsa settimana hanno trascinato la Sciarelli al botto con l’11,5% di share. Dall’altro, la seconda puntata settimanale del reality di Mediaset, con Veronica Gentili al timone e le immancabili dinamiche da isola, tra nomination, litigi, alleanze e confessionali. Per l’Isola, a differenza di Chi l’ha visto?, non è un buon momento: la diretta di lunedì scorso ha segnato appena il 14,9% di share, confermando per l’ennesima volta le difficoltà che stanno accompagnando questa stagione del programma.

Su Rai 1 si parte con il solito appuntamento quotidiano con Affari tuoi, ormai una sicurezza per il pubblico, e poi si prosegue con Lo sposo indeciso, una commedia con Gianmarco Tognazzi e Ilenia Pastorelli che promette leggerezza ma anche qualche spunto più profondo. La storia è quella di Gianni, un professore borghese che si ritrova diviso tra due donne molto diverse. Una pellicola italiana con tra l’ironia e la critica.

Rai 2 invece ci porta oltreoceano con un nuovo episodio di Delitti in Paradiso, il giallo ambientato nei Caraibi che, tra atmosfere esotiche e indagini serrate, riesce sempre a mescolare leggerezza e mistero. Su Italia 1, spazio al calcio con Monterrey – Inter, un match internazionale che interesserà i tifosi nerazzurri e gli amanti del pallone in generale. Rete 4, come ogni mercoledì, propone Fuori dal coro, il talk di Mario Giordano che da spazio a temi caldi e opinioni fuori dagli schemi. Sul Nove, invece, spazio alla solita maratona Amadeus del mercoledì. L’ex conduttore di Sanremo sarà protagonista in access prime time alla guida di The Cage e poi condurrà una nuova puntata di Like a Star, il talent musicale che sta spopolando sul web ma non in tv, visti gli ascolti abbastanza deludenti delle prime puntate.

E per chi ama chiudere la serata con un film, c’è l’imbarazzo della scelta: su 20 andrà in onda Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei mostri, il secondo capitolo della saga fantasy ispirata ai romanzi di Rick Riordan; su Iris si potrà rivedere Insomnia, thriller psicologico firmato Christopher Nolan, con Al Pacino alle prese con un caso in una cittadina dell’Alaska; mentre su Cine 34 ci sarà Il compagno Don Camillo, con la storica coppia Gino Cervi e Fernandel in una delle loro celebri schermaglie tra comunismo e parrocchia. Insomma, il menù del mercoledì sera è ricco e variegato, basta solo scegliere il canale giusto.

