Enrico Montesano e Renato Pozzetto, stasera in tv: il loro film più riuscito è una perla nascosta Enrico Montesano e Renato Pozzetto tornano nella pellicola Piedipiatti, questa sera su Cine34: il film cult italiano Anni '90 che ha fatto impazzire il pubblico

Renato Pozzetto ed Enrico Montesano di nuovo insieme. Stasera, sabato 7 giugno 2025, su Cine34 la celebre coppia di comici torna con ‘Piedipiatti‘, il film cult italiano Anni ’90 che ha fatto impazzire il pubblico. I due attori, per la seconda volta in una pellicola, interpretano qui due brigadieri, Silvio Camurati (Pozzetto) e Vasco Sacchetti (Montesano), alle prese con il tentativo di sventare un traffico di droga a livello nazionale. Il film, uscito nel 1991, è stato diretto da Carlo Vanzina, e nel cast compare per l’ultima volta il caratterista Ennio Antonelli, che interpreta un carcerato nelle scene iniziali.

Piedipiatti, la trama del film cult con Enrico Montesano e Renato Pozzetto

La trama di Piedipiatti, in onda stasera su Cine34, ci racconta del criminale Sergio Proietti, soprannominato Er Soffia. L’uomo è stato appena scarcerato, e ad attenderlo fuori dal carcere di Roma c’è il brigadiere Vasco Sacchetti, suo amico e agente della Narcotici. Per festeggiare i due vanno fuori a pranzo e Proietti fa una soffiata al poliziotto, rivelandogli che un gruppo di colombiani sta mettendo a punto un traffico di crack in Italia.

Vasco, grazie alle indicazioni dell’amico proverà a sventare il piano dei malviventi, senza successo. Gli spacciatori scoprono chi ha fatto la spia e uccidono Er Soffia. Seguendo l’indagine I’agente finisce a Milano, dove conosce il collega Silvio Camurati, dopo una serie di esilaranti fraintendimenti. I due, allora, cercano insieme di risolvere il caso e incastrare i narcotrafficanti, vivendo una serie di rocambolesche avventure.

Renato Pozzetto ed Enrico Montesano: tutti i film della coppia comica

Prima di lavorare in Piedipiatti, Enrico Montesano e Renato Pozzetto hanno recitato insieme in un altro film, Noi uomini duri del 1987. La pellicola, diretta da Maurizio Ponzi, vede la coppia comica al debutto sul set insieme, in compagnia di Alessandra Mussolini, nei panni dell’infermiera Adua. Silvio (Pozzetto) e Mario (Montesano) si conoscono durante le vacanze estive in una scuola di sopravvivenza in Toscana. Tra i due nasce un’amicizia intensa, fatta di complicità e momenti di grande ironia e scompiglio, ma anche di litigi e riavvicinamenti.

