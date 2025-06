Bufera (vera) sull’Isola dei Famosi e su Mario Adinolfi, rivolta social: “Una presa in giro per chi vota” I fan del reality protestano a gran voce per l'ammissione del naufrago alla finale. Il televoto flash non ha convito, e intanto una tempesta semina il panico. Ecco i dettagli.

Non si arrestano le proteste per l’approdo di Mario Adinolfi in finale. A L’Isola dei Famosi, infatti, nessuno si attendeva un ribaltamento di fronte del genere, con un televoto flash che ha premiato il naufrago al di là di ogni pronostico. E per questo, nelle ultime ore, gli utenti social si sono scagliati duramente contro Adinolfi. Considerato da molti non degno di giocarsi la vittoria in quest’Isola condotta da Veronica Gentili. Nel frattempo, durante la notte, un violento temporale ha distrutto le capanne dei concorrenti. Scatenando letteralmente il panico. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Isola dei Famosi, la bufera social contro Mario Adinolfi

In finale a L’Isola dei Famosi se la giocheranno Cristina Plevani, Loredana Cannata, Omar Fantini e Mario Adinolfi. Con un jolly al televoto per Teresanna Pugliese e Jey Lillo. Ma a fare indignare gli spettatori è un nome solo, cioè quello del contestatissimo Adinolfi. Il motivo? Mario si è qualificato per il rotto della cuffia. O meglio, per via di un meccanismo che da molti è stato giudicato poco corretto. Una sorta di televoto flash, che lo ha rimesso in gioco a un passo dal baratro.

Ecco perché, dunque, i social si sono tuffati a capofitto nella polemica. "Le persone eliminate a casa…Una presa in giro per il pubblico che vota. Ma io non ci sto che lo facciano vincere", ha protestato un utente. E un altro fan dell’Isola ha rincarato: "Ma e una presa in giro? Mario rientra finalista!!!! Senza fare un bel niente…Cosa a fatto per meritarsi la finale? Niente mangiava, dormiva su un materasso, servito e va in finale…Fate ridere. Ma finalista di che???".

Sono seguiti anche attacchi irripetibili, e un paio di stilettate degne dei più scatenati fan del Grande Fratello. "Un televoto flash", ha sentenziato qualcuno, "per riammettere in gioco uno degli ELIMINATI, fa si che l’eliminato in questione diventi primo finalista senza passare per le nomination??? Gli altri invece, mai eliminati, devono giocarsi la finale al televoto!".

Pochissimi, invece, i commenti positivi per il fortunato Mario Adinolfi. C’è chi ad esempio ha detto: "Sono stra contenta per Mario e spero che vinca l’Isola, spendo due parole per quest’uomo, mi è piaciuto il suo percorso, con intelligenza ha saputo condividere e supportare tutti, ha perso peso e non è semplice per una persona con il fisico come Mario". E ancora: "Mario Adinolfi che vinca o non vinca è comunque il vincitore morale dell’Isola dei Famosi. Quelli che dicono che ha avuto privilegi riescono a capire cosa significhi portarsi appresso più di 200 chili di peso?".

Insomma, se la ‘temperatura’ è questa, possiamo solo immaginarci cosa accadrà in finale sui social, il prossimo mercoledì 2 luglio.

Il temporale all’Isola e lo choc dei naufraghi nella notte

Intanto, dopo la semifinale di ieri i naufraghi sono stati svegliati nella notte da una tempesta spaventosa. Che si è abbattuta sulle capanne dei concorrenti, distruggendone una buona parte. "Lo spirito dell’isola stanotte ci ha fatto prendere un bello spavento", ha commentato una scossa Teresanna Pugliese. "La mia capanna è stata distrutta, ero immersa dall’acqua. Le stuoie bagnate, i sacchi bagnati, noi bagnati".

E anche il contestato Adinolfi ha reso noto il suo trauma notturno: "30 giorni di 60 gradi all’ombra, e 10 minuti di tormenta notturna. Stanotte mi ha preso nel sonno, una secchiata d’acqua gelida addosso". Ma per fortuna, come ha concluso Teresanna, "i ragazzi sono riusciti a salvare il fuoco".

