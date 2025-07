Ascolti tv ieri 2 luglio: colpo di coda dell’Isola di Veronica Gentili (ma è record negativo), Amadeus chiude, flop Rai 1 L’Isola dei Famosi chiude al 18,4% di share e vince in prima serata, la finale di Like A Star al 3,9% su Nove, ottima Federica Sciarelli: tutti i dati Auditel

Mercoledì di sipari negli ascolti tv. Ieri mercoledì 2 luglio 2025, infatti, su Canale 5 è andata in scena la finale de L’Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentili, mentre su Nove si è chiusa l’avventura di Amadeus al timone di Like a Star. Federica Sciarelli è tornata alla guida di Chi l’ha visto?; flop il film con Miriamo Leone su Rai 1. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra L’amore a domicilio e L’Isola dei Famosi

Ieri mercoledì 18 giugno 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film L’amore a domicilio. La pellicola del 2019 con Miriam Leone si è fermato a 1 milione e 363mila spettatori, non andando oltre il 9,5% di share sulla prima rete. Su Canale 5, invece, è andata in scena la finale de L’Isola dei Famosi. Il trionfo di Cristina Plevani nell’ultimo atto del reality show condotto da Veronica Gentili con Simona Ventura nelle vesti opinionista ha radunato 1 milione e 815mila spettatori, facendo segnare il 18,4% di share sulla rete ammiraglia Mediaset e chiudendo la 19esima edizione del programma con una media del 15,6% di share. Si tratta della finale meno vista di sempre nella storia dello show (la prima sotto la soglia dei 2 milioni di spettatori), che lo scorso anno sotto la guida di Vladimir Luxuria aveva chiuso con una media del 16,6% di share e la finale al 20,4%.

Su Rai 2 Delitti in Paradiso ha toccato il 6,2% di share con 924mila spettatori sintonizzati (a seguire Oltre il Paradiso ha ottenuto il 6,2% di share grazie a 711mila spettatori). Su Italia 1 è invece andato in onda il film Cash Out – I maghi del furto. La pellicola del 2023 con John Travolta ha appassionato 9091 milione e 102mila spettatori, pari al 7,7% di share.

Immancabile appuntamento del mercoledì (il penultimo della stagione) Chi l’ha visto? è tornato in prima serata su Rai 3. La puntata di ieri condotta da Federica Sciarelli – con i nuovi aggiornamenti dell’estradizione di Francis Kaufmann – ha raggiunto l’11,6% di share, raccogliendo 1 milione e 449mila spettatori. Su Rete 4 Giuseppe Brindisi ha invece collezionato 547mila spettatori al timone di Zona Bianca, registrando il 4,9% di share.

Su La7 Febbre da cavallo ha interessato 657mila spettatori, pari al4,56% di share, mentre su Tv8 L’ultimo dei mohicani ha totalizzato un a.m. di 310mila spettatori, pari al 2,3% di share.

Su Nove, infine, Amadeus ha chiuso la sua avventura alla guida di Like a Star. La finale del talent show di Nove – che ha visto la vittoria di Adolfo Durante – ha fatto segnare il 3,9% di share, coinvolgendo 417mila spettatori.

