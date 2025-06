Stasera in tv (11 giugno): maratona Amadeus (in crisi) e Sciarelli può affondare l’Isola dei famosi Non sai cosa vedere stasera in tv? Ecco il meglio della prima serata di oggi, mercoledì 11 giugno: da Chi l'ha visto? su Rai 3 a L'Isola dei famosi su Canale 5.

Tanti programmi da non potersi far scappare. Ecco cosa vedere stasera in TV, mercoledì 11 giugno 2025, tra show, serie TV e film. Trova il programma più giusto per te tra tutte le scelte a disposizione in una prima serata che si preannuncia ricca e piena di proposte.

Stasera in tv (11 giugno), cosa vedere: L’isola dei Famosi contro Chi l’ha visto?

Mercoledì 11 giugno 2025 la prima serata in TV offre un mix piuttosto variegato tra approfondimento, intrattenimento e grandi film. Su Rai 3 torna come ogni settimana Chi l’ha visto?, lo storico programma condotto da Federica Sciarelli che la scorsa settimana ha vissuto un boom d’ascolti salendo fino all’11 per centro di share. Un appuntamento fisso per chi cerca un tipo di televisione più attento, impegnato, che scava nelle storie delle persone scomparse e prova a restituire voce e attenzione a chi sembra essere svanito nel nulla. D’altra parte, su Canale 5, l’atmosfera è completamente diversa: va in onda una nuova puntata de L’isola dei famosi, il reality che cerca di reggere il colpo del calo di ascolti con prove estreme e dinamiche tra i concorrenti. Alla conduzione c’è Veronica Gentili, che ha da poco chiuso il suo impegno stagionale alla guida delle Iene, affiancata da Simona Ventura come opinionista. Reduce dal deludente 13,3% della passata settimana (uno dei dati più bassi della sua storia, il reality è sempre più in bilico e la prossima settimana andrà in onda due volte, una scelta presa da Mediaset per accorciare il percorso del programma e chiuderlo in anticipo, proprio a causa dello scarso seguito che sta avendo questa edizione. Stando alle indiscrezioni circolate ieri, l’Isola dovrebbe chiudere il battenti il 30 giugno 2025, con una settimana prima rispetto al previsto. Un calo ulteriore di share, però, potrebbe spingere i vertici del ‘Biscione’ a una scelta ancor più drastica, troncando il programma ancora più rapidamente come successo recentemente con The Couple.

Programmi tv stasera: Amadeus ci riprova e Augias rimpiazza Cazzullo su La7

Su Rai 1 si parte con Affari tuoi, l’inossidabile gioco dei pacchi condotto da De Martino, e a seguire il film I perfetti innamorati, una commedia romantica e corale del 2001, con protagonisti Julia Roberts, Billy Crystal, Catherine Zeta-Jones e John Cusack, che non rappresena un’opzione fortissima della serata televisiva, tanto da poter ipotizzare un sorpasso di Chi l’ha visto? su Rai 1. Intanto su Rai 2 spazio al calcio con gli Europei Under 21, in cui scendono in campo Italia e Romania in una sfida che segnerà l’inizio del percorso degli Azzurrini nei Campionati Europei 2025 in Slovenia. Italia 1 punta sulla fantascienza con Sopravvissuto: The Martian, un film ormai diventato un piccolo classico del genere, con Matt Damon nei panni di un astronauta costretto a sopravvivere su Marte dopo essere rimasto indietro da una missione. Rete 4 prosegue con il suo taglio più d’attualità e polemica con Fuori dal coro, dove Mario Giordano affronta i temi più caldi della settimana: dalla sicurezza urbana alla sanità, per questioni politiche. Nel prime time di La7, invece, Corrado Augias rimpiazza Aldo Cazzulo con una nuova puntata de La Torre di Babele. Da segnalare anche il nuovo appuntamento sul Nove con Like a Star, il talent show di Amadeus che continua ad affannare in termini di ascolti (2,4% di share la scorsa settimana). L’ex conduttore del Festival di Sanremo – che stasera lancerà sè stessa dall’access prime time al timone di The Cage – proverà ancora una volta a rialzare il suo show, ma dopo 4 puntate scivolate via nel disinteresse quasi generale risulta difficile immaginare un’impennata improvvisa negli ascolti.

E poi c’è la programmazione più cinefila, di chi cerca un altro tipo di intrattenimento. Sul canale 20 va in onda The Kingdom, un thriller che mescola azione e politica. Su Iris c’è The Life of David Gale, intenso e drammatico, con Kevin Spacey e Kate Winslet. E su Cine 34 spazio a un classico della commedia italiana con Don Camillo Monsignore… ma non troppo, per chiudere la giornata con una nota vintage.

